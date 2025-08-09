Hronika
POLICIJA U NOVOM SADU ZAUSTAVILA CRNOGORCA, U GEPEKU NAŠLI 60 KG DROGE! Detalji akcije MUP, pogledajte kako je krio opojne supstance
Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu zaplenili 60 kilograma marihuane i uhapsili državljanina Crne Gore, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Novosadska kriminalistička policija pronašla je marihuanu u prtljažniku automobila osumnjičenog koji je zaustavljen u okolini Beograda, na auto-putu prema Nišu.
Foto: MUP Srbije
Foto: MUP Srbije
Foto: MUP Srbije
H. Š. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Beogradu,” izjavio je Ivica Dačić.
