Slušaj vest

Novosadska kriminalistička policija pronašla je marihuanu u prtljažniku automobila osumnjičenog koji je zaustavljen u okolini Beograda, na auto-putu prema Nišu.

2.jpg
Foto: MUP Srbije

3.jpg
Foto: MUP Srbije

1.jpg
Foto: MUP Srbije

H. Š. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Beogradu,” izjavio je Ivica Dačić.

Ne propustiteHronikaMUŠKARAC POKUŠAO DA UBIJE BIVŠU DEVOJKU U ZEMUNU: Zaleteo se kolima u nju, pa počeo da puca
nenad-kostic-maj-2022.jpg
HronikaJEZIVA SCENA U POLICIJSKOJ STANICI U BEOGRADU: Muškarac doneo ljudske kosti u papirnoj kesi
profimedia0505049120-policija.jpg
HronikaTUČA TINEJDŽERA U OBRENOVCU: Jedan ima nagnječenje mozga, drugi prelom lobanje
IMG_20250331_100444.jpg
HronikaOBOREN BICIKLISTA Saobraćajna nesreća u Novom Sadu: Prevezen u bolnicu sa povredom glave
Kraj drame.jpg