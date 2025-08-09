Slušaj vest

Prava drama odigrala se u jednoj zgradi u ulici Episkopa Nikifora Maksimovića u Čačku nakon što su stanari osetli nesnosan miris koji se širio iz jednog od stanova. Odmah su pretpostavili da je došlo do smrtnog slučaja i o tome su obavestili nadležne.

- Telo preminulog muškarca otkriveno sredu uveče kada su, nakon prijave, na lice mesta došli policija i vatrogasci, koji su obili stan i zatekli telo u fazi raspada, kažu za RINU stanari zgrade.

1754729347_cacak-ulica-smrad-telo-fotorina1.jpg
Zgrada u kojoj je pronađeno telo Foto: RINA

Dodaju da vlasnik stana nije u zemlji, a niko od nadležnih službi do sada nije očistio stan niti uradio dezinfekciju.

- Smrad se širi celom zgradom, pokušavali smo da kontaktiramo sve službe, ali nam je rečeno da niko nije nadležan, kažu zabrinuti stanari.

Stanari apeluju na nadležne da hitno reše problem i izvrše dezinfekciju prostora zbog, kako kažu, opasnosti po zdravlje svih koji tu žive.

(Kurir.rs/RINA)

