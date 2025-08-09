Slušaj vest

Petoro srpskih turista povređeno je pre dva dana u eksploziji plinske boce u njihovom smeštaju u Asprovalti u Grčkoj. Lokalni mediji sada su objavili nove detalje istrage u kojima navode šta je prouzrokovalo detonaciju u kojoj su povređeni naši državljani.

Eksplozija plinske boce, smeštenoj u privatnom smeštaju koji su iznajmili srpski turisti dogodila se 7. avgusta oko 15 sati. Četvoro srpskih državljana zadobilo je lakše povrede i nisu zadržani u bolnici, dok je muškarac (41) zadobio teške povrede, ali se nalazi u stabilnom stanju.

Jeziva detonacija

- Sumnja se da je do eksplozije došlo nakon što je neko od srpskih turista zaboravio pre odlaska na plažu da zatvori plinsku bocu. Navodno, plin je satima curio i cela prostorija je bila ispunjena gasom. Kada su se srpski turisti vratili u aparmtan, neko od njih je krenuo da skuva kafu, a navodno, muškarac koji je teško povređen upalio je cigaru - navode grčki mediji.

Tada je odjeknula jeziva detonacija! :

- Popucala su sva stakla u prostoriji. Jako je puklo, a srpski turisti nisu znali šta ih snašlo... Bili su isečeni i u opekotinama! Eksplozija je bila toliko jaka, da se bukvalno sve zatreslo - pišu mediji.

Mislili da je zemljotres

1/8 Vidi galeriju Fotografije nakon detonacije u smeštaju Foto: Drustvene Mreže

Komšije i turisti koji su bili u susednim objektima odmah su izašli na ulicu da vide o čemu je reč. "Mislili smo da je zemljotres, toga smo se uplašili" - naveli su očevici ove nesreće.

- Vlasnica apartmana je uhapšena i mislimo da je to s razlogom. Ako neko iznajmljuje apartmane i bavi se turizmom, bezbednost gostiju bi trebalo da je na prvom mestu, a tek onda čistoća i ostale propratne stvari. Takođe, nije bilo na turistima da vode računa da li je plinska boca otvorena ili zatvorena - navode grčki mediji reči sagovornika:

- Ljudi su mogli da nastradaju ni krivi ni dužni! Nadamo se da će se oporaviti i da će se vratiti dobrog zdravlja svojim kućama.