- Prizor je bio užasan, automobil je potpuno podleteo pod autobus i prednji deo je bio smrskan do neprepoznatljivosti. Nama su na granici rekli da budemo strpljivi i da će biti gužve. Čekali smo oko 25 minuta, a posle nas su se formirale ogromne kolone dugačke i preko tri kilometra - ispričala je za RINU jedna od očevidaca.