Prijepolje - Na ulazu u Srbiju, nedaleko od graničnog prelaza Gostun, jutros se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali putnički automobil i autobus.

- Prizor je bio užasan, automobil je potpuno podleteo pod autobus i prednji deo je bio smrskan do neprepoznatljivosti. Nama su na granici rekli da budemo strpljivi i da će biti gužve. Čekali smo oko 25 minuta, a posle nas su se formirale ogromne kolone dugačke i preko tri kilometra - ispričala je za RINU jedna od očevidaca.

Prema prvim informacijama, u nesreći je povređeno više osoba. Saobraćaj na ovom putnom pravcu odvija se otežano, a policija i hitne službe su na terenu.

(Rina)

