U Zemunu se jutros odigrala prava drama kada je, za sada nepoznati muškarac, pokušao da ubije svoju bivšu partnerku. Prema rečima žitelja Ulice cara Dušana sve se odigralo veoma brzo i bučno. 

Drama se desila oko osam sati ujutru, kada je, kako smo već izveštavali, muškarac nakon nasilja pucao u pravcu bivše emotivne partnerke, ali je na svu sreću promašio. Nakon incidenta je pobegao i za njim policija intezivno traga. 

Guranje i šamaranje

- Čuli smo od komšija da su se dvoje svađali ispred jednog ulaza, a da je potom usledilo gurkanje i šamaranje. Navodno, ona je sela u kola i krenula da ode od njega, ali je osumnjičeni tada seo u svoj automobil i pokušao da je udari kolima - kažu nam komšije i dodaju:

- Nekim čudom devojka je uspela da izbegne sudar i nije povređena. Međutim, osumnjičeni muškarac je izašao iz auta i počeo da divlja. Vikao je na devojku, koja je bila van sebe. Nije mogla da se smiri, nakon što je pokušao da se zakuca kolima u nju. 

Kako nam potom dodaju komšije, muškarac je navodno, prišao i počeo da lupa po automobilu. 

Divljao

- Lupao je, vikao. Divljao, jednom rečju. Nazivao je pogrdnim imenima, cela ulica je odjekivala od njega. Vratio se navodno, do kola i izvadio oružje. Počeo je da puca u vazduh. Nismo shvatili da li je baš pucao u njenom pravcu, kažu neke komšije da je želeo da je zaustavi - navode oni:

- Devojka je nekim čudom uspela da pobegne, a osumnjičeni je pobegao. Ona je sličaj prijavila policiji. Ispitivali su je i ona je navodno, rekla ko joj je pretio i zašto. 

Prema njihovim rečima, video nadzor postoji kako ispred zgrada, tako i kod objekata koji se nalaze u blizini. Snimci sa kamera sigurno će istražiteljima pomoći u istrazi koja je i dalje u toku. 

