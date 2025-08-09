DEVOJCI SLOMIO GLAVU, REBRA... Obdukcija otkrila stravične povrede koje je srpski državljanin naneo Almi u Danilovgradu, preminula nakon mesec dana
Crnogorski mediji objavili su obdukcioni nalaz Alme Vuković koja se mesec dana borila za život nakon što je brutalno pretukao partner Dušan Ramić
Alma Vuković (43) preminula je od gnojnog zapaljenja pluća izazvanog nagnječenjem i prelomom rebara, kao i zboh povreda mozga nastalih od brutalnih udaraca koje joj je zadao, kako se sumnja, srpski državljanin Dušan Ramić, sa kojim je bila u emotivnoj vezi, navodi crnogorska Pobjeda rezultate obdukcije.
Vuković je, kako se navodi u aktu tužilaštva, brutalno pretučena u svom domu u Danilovgradu u noći između 7. i 8. juna u prisustvu šestogodišnjeg deteta. Nakon skoro dva meseca provedenih u komi preminula je 3. avgusta u Kliničkom centru Crne Gore, a osumnjičeni Dušan Ramić je uhapšen.
Slomljena rebra i glava
- Iz obdukcionog zapisnika veštaka iz oblasti sudske medicine dr Nemanje Radojevića od 7. avgusta 2025. godine, proizilazi da je smrt kod oštećene nasilna i da je nastupila neposredno usled apscendirajućeg gnojnog zapaljenja pluća kao komplikacije prethodno zadobijenih povreda pluća (u vidu nagnječenja pluća zbog preloma rebara) i povreda mozga (u vidu difuznog oštećenja za život važnih moždanih centara i pritiska izlivene krvi na mozak u prostor ispod tvrde moždanice) - precizirano je u dokumentu tužilaštva.
Veštak Radojević je naglasio da postoji "uzročno-posledična veza između predmetnog povređivanja i nastupljenog smrtnog ishoda."
Pronašao je u krvetu
Almu je 9. juna, oko 18 časova našao komšija kog je alarmirao njen bivši suprug, s obzirom na to da mu se nije javljala na telefon. Pronašao je Almu na krevetu i pokušao je da je probudi, ali bez uspeha, pa je pozvao Hitnu pomoć. Ramić je ubrzo uhapšen, a prilikom saslušanja u Osnovnom tužilaštvu "u bitnom je priznao izvršenje krivičnih dela“ opisujući da su Alma i on u subotu 7. juna u njenoj kući konzumirali alkohol i marihuanu koju je on doneo.
Ispričao je da se probudio narednog dana oko 17 sati i kada je video da u džepu više nema marihuanu otišao je u dnevnu sobu gde je zatekao Almu kako leži na podu. Primetio je da ima povredu u predelu desnog oka. Potom je, kako je naveo, Almu odneo pod tuš, gde je polio hladnom vodom, nakon čega je poneo do kreveta, obukao i pokrio. Ramić je kazao i da je detetu dao sok, a potom otišao iz njene kuće ostavljajući je u nesvesnom stanju. Laboratorijski nalazi su pokazali da je Ramić bio pozitivan na alkohol i marihuanu, a Vukovićeva na marihuanu i benzodiazepine.
Prema nalazu veštaka medicinske struke dr Ljiljane Vučeljić, Ramić je u vreme događaja bio pod jakim dejstvom alkohola i marihuane što je značajno umanjilo njegove racionalne i voljne sposobnosti, te pojačalo agresivne impulse kroz destruktivno ponašanje. Prilikom saslušanja pred višom tužiteljkom Radmilom Gačević, Ramić je iskoristio zakonsko pravo i branio se ćutanjem.
Ramiću određen pritvor
Dušanu Ramiću juče je za teško krivično delo nasilja u porodici sa smrtnom posledicom i omogućavanje uživanja opojnih droga u podgoričkom Višem sudu određen pritvor, potvrdio je za Pobjedu advokat Luka Stanović.
Sudija za istragu Goran Šćepanović prihvatio je predlog tužilaštva i doneo rešenje da se Ramić vrati u Istražni zatvor zbog opasnosti od bekstva, mogućnosti ponavljanja krivičnog dela i uznemirenja javnosti.
On je podsetio na činjenicu da je Ramić ostavio Almu Vuković bez svesti i na taj način joj uskratio nephodnu pomoć.
- Ostavljajući je bez pomoći u prisustvu maloletne kćerke sa posebnim potrebama, on je pokazao spremnost da izbegne odgovornost - navodi se u rešenju o određivanju pritvora.
Sud je cenio i činjenicu da Ramić nije državljanin Crne Gore, već Srbije, gde ima porodicu, što povećava rizik od bekstva.
Sud se pozvao i na njegovu raniju osuđivanost - između ostalog i za krivična dela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga - zbog čega je, kako se navodi, realna opasnost da bi na slobodi mogao nastaviti sa izvršenjem krivičnih dela.
(Pobjeda)