Alma Vuković (43) preminula je od gnojnog zapaljenja pluća izazvanog nagnječenjem i prelomom rebara, kao i zboh povreda mozga nastalih od brutalnih udaraca koje joj je zadao, kako se sumnja, srpski državljanin Dušan Ramić, sa kojim je bila u emotivnoj vezi, navodi crnogorska Pobjeda rezultate obdukcije.

Vuković je, kako se navodi u aktu tužilaštva, brutalno pretučena u svom domu u Danilovgradu u noći između 7. i 8. juna u prisustvu šestogodišnjeg deteta. Nakon skoro dva meseca provedenih u komi preminula je 3. avgusta u Kliničkom centru Crne Gore, a osumnjičeni Dušan Ramić je uhapšen.

Slomljena rebra i glava

- Iz obdukcionog zapisnika veštaka iz oblasti sudske medicine dr Nemanje Radojevića od 7. avgusta 2025. godine, proizilazi da je smrt kod oštećene nasilna i da je nastupila neposredno usled apscendirajućeg gnojnog zapaljenja pluća kao komplikacije prethodno zadobijenih povreda pluća (u vidu nagnječenja pluća zbog preloma rebara) i povreda mozga (u vidu difuznog oštećenja za život važnih moždanih centara i pritiska izlivene krvi na mozak u prostor ispod tvrde moždanice) - precizirano je u dokumentu tužilaštva.

Veštak Radojević je naglasio da postoji "uzročno-posledična veza između predmetnog povređivanja i nastupljenog smrtnog ishoda."

Pronašao je u krvetu

Almu je 9. juna, oko 18 časova našao komšija kog je alarmirao njen bivši suprug, s obzirom na to da mu se nije javljala na telefon. Pronašao je Almu na krevetu i pokušao je da je probudi, ali bez uspeha, pa je pozvao Hitnu pomoć. Ramić je ubrzo uhapšen, a prilikom saslušanja u Osnovnom tužilaštvu "u bitnom je priznao izvršenje krivičnih dela“ opisujući da su Alma i on u subotu 7. juna u njenoj kući konzumirali alkohol i marihuanu koju je on doneo.

Ispričao je da se probudio narednog dana oko 17 sati i kada je video da u džepu više nema marihuanu otišao je u dnevnu sobu gde je zatekao Almu kako leži na podu. Primetio je da ima povredu u predelu desnog oka. Potom je, kako je naveo, Almu odneo pod tuš, gde je polio hladnom vodom, nakon čega je poneo do kreveta, obukao i pokrio. Ramić je kazao i da je detetu dao sok, a potom otišao iz njene kuće ostavljajući je u nesvesnom stanju. Laboratorijski nalazi su pokazali da je Ramić bio pozitivan na alkohol i marihuanu, a Vukovićeva na marihuanu i benzodiazepine.

Prema nalazu veštaka medicinske struke dr Ljiljane Vučeljić, Ramić je u vreme događaja bio pod jakim dejstvom alkohola i marihuane što je značajno umanjilo njegove racionalne i voljne sposobnosti, te pojačalo agresivne impulse kroz destruktivno ponašanje. Prilikom saslušanja pred višom tužiteljkom Radmilom Gačević, Ramić je iskoristio zakonsko pravo i branio se ćutanjem.

Ramiću određen pritvor

Dušanu Ramiću juče je za teško krivično delo nasilja u porodici sa smrtnom posledicom i omogućavanje uživanja opojnih droga u podgoričkom Višem sudu određen pritvor, potvrdio je za Pobjedu advokat Luka Stanović.

Sudija za istragu Goran Šćepanović prihvatio je predlog tužilaštva i doneo rešenje da se Ramić vrati u Istražni zatvor zbog opasnosti od bekstva, mogućnosti ponavljanja krivičnog dela i uznemirenja javnosti.

On je podsetio na činjenicu da je Ramić ostavio Almu Vuković bez svesti i na taj način joj uskratio nephodnu pomoć.

- Ostavljajući je bez pomoći u prisustvu maloletne kćerke sa posebnim potrebama, on je pokazao spremnost da izbegne odgovornost - navodi se u rešenju o određivanju pritvora.

Sud je cenio i činjenicu da Ramić nije državljanin Crne Gore, već Srbije, gde ima porodicu, što povećava rizik od bekstva.