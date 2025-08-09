Slušaj vest

Utvrđuje se da li je osumnjičeni za pokušaj ubistva boravio u hotelu pod lažnim imenom.

Nezvanično, istražitelji veruju da je osumnjičeni pratio Marka Ljubišu Kana, pa da je procenio da je napad na bazenu najbolja opcija.

Kritičnog dana on je bio na ležaljci 20-ak metara udaljen od Ljubiše, koji se pored odmarao s društvom.

Kada je deo njih otišao, devetnaestogodišnjak je sišao niz stepenice, prikrao mu se s leđa i zapucao.

Na video-snimku koji je objavio Kurir, izgleda kao da je napadač tada malo izgubio ravnotežu, zbog čega su hici “samo” okrznuli Kana.

Potom je pobegao ivicom bazena, preskočio ogradu i uputio se ka izlazu iz kompleksa.

Policija utvrđuje da li je napadač imao pomagača koji je bio na hotelskoj plaži preko puta bazena.

Pored Ljubiše na ležaljci je bio Ognjen Kažanegra, a na dva metra udaljenosti još dva prijatelja. Povređenom Ljubiši pritrčao je jedan od prijatelja D. B, a, navodno, pomoć je ukazao i lekar koji je bio na odmoru. Na bazenu je potom zavladala panika jer među gostima je bilo i dece.

Ljubiša i Kažanegra se vode kao operativno interesantna lica i pre dve nedelje njihove porodične kuće u Budvi i Pržnu policija je pretresla.

Marko Ljubiša Kan se smatra bliskim škaljarskom kriminalnom klanu. Na njega je, prema poznatim podacima, pokušano oko šest atentata.

"Jedva čekam da ubijem Kana"

"Bato ove godine ih čistimo sve... započinjemo sa Kanom, jedva čekam da ga ubijem, sanjao sam da mi pobeg’o, poludeo sam, brate, poludeo sam, sanjam pobegao mi auuu ja rek’o, a kao negde u BG-u ga rokam i pobeže..."

Prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), tu poruku na aplikaciji Skaj poslao je Lazar Ilić, jedan od optuženih pripadnika kriminalne organizacije koja je planirala da ubije Marka Ljubišu.

Marko Ljubiša Kan Foto: Privatna arihva

Tu poruku, kako konstatuju specijalni tužioci, poslao je prvog dana 2021. godine, a istom sagovorniku zatim i fotografiju pištolja "glock", koji su mu dvadesetak dana kasnije oduzeli policajci nakon pretresa stana u Budvi.

"Kune ti se brat, videćeš, izbušiću ga k’o drvo ono u bgu, hahahaha...", prosleđuje Ilić u nastavku komunikacije.

SDT je optužnicu podigao početkom marta 2025. godine, a u njoj se navodi da su kriminalnu grupu stvorili Kotoranin Radoje P. Zvicer i Nikola Vušović zvani Džoni sa Vračara.

Kućni zatvor zbog pištolja

Kan je u februaru 2023. godine osuđen na dva meseca zatvora zbog pištolja.

Sudija za istragu Osnovnog suda u Kotoru tada je Marku Ljubiši odredio meru zabrane napuštanja prostora u kojima stanuje.

"Navedena mera traje dva meseca, nakon čega se po službenoj dužnosti proverava da li i dalje postoje razlozi za njeno produženje", naveo je tada portparol kotorskog suda, sudija Veljko Bulatović.

Ljubiša je prethodno uhapšen u jednom lokalu kada je kod njega pronađen pištolj.

Njegovi branioci tvrdili su da je imao dozvolu za držanje i nošenje oružja.