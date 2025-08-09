Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas na auto-putu kod Banovaca, u smeru ka Novom Sadu.

Kako se može videti na fotografijama, koje je objavila Instagram stranica 192_rs, došlo je do prevrtanja kombija.

Kombi je završio na boku u zaustavnoj traci, a od siline udara su popucala sva stakla na vozilu.

Stanje putnika za sada, nije poznato, kao ni sami detalji nesreće.

 Zbog udesa stvaraju se zastoji na ovom delu auto-puta.

