Slušaj vest

Neimenovani napadač je pobegao nakon što je jutros, u automobilu "BMW" novosadskih registarskih oznaka, prvo pokušao da udari u automobil u kojem se nalazila njegova bivša partnerka.

Kada u tome nije uspeo, potegao je vatreno oružje i ispalio više hitaca. Devojka je, srećom, prošla nepovređena, nakon čega je čitav slučaj prijavila policija.

Nakon stravičnog napada koji je nešto pre 8 časova jutros uznemirio stanare Ulice cara Dušana u Zemunu, pomahnitali napadač se dao u beg.

Automobil marke "BMW" iz kojeg je osumnjičeni pucao, je pronađen i inspektori su izvršili pretres vozila.

U ovom trenutku nije poznato gde je i kako uhvaćen osumnjičeni. Navodno je napadu prethodila svađa bivših partnera.

(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: Đ. M.)

Ne propustiteHronika"ŠTA BRE TI PRIČAŠ O MENI PO ŠKOLI?!" Otkrivamo pozadinu brutalne tuče tinejdžera u Obrenovcu, sevale motke i palice "IDE MI KRV, KRVARIM..."
shutterstock_511633570 copy.jpg
HronikaSAOBRAĆAJNA NESREĆA AUTO-PUTU KOD BANOVACA: Prevruno se kombi, stvara se gužva
1720259685hitnapomocilustracija.jpg
HronikaU KANA PUCAO TINEJDŽER IZ SRBIJE?! Sa lažnim dokumentima se prijavio u luksuzni hotel, pa PRATIO METU i čekao trenutak za napad - I DALJE TRAJE POTERA (VIDEO)
kan 3.jpg
HronikaSTRAVIČAN UDES KOD PRIJEPOLJA! Sudar autobusa i automobila u jutranjim časovima, kilometarske gužve kod graničnog prelaza, VOZILO SMRSKANO (foto)
nesreca.jpg