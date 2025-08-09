Slušaj vest

Nedavno je po prvi put primećeno da su pojedine grobnice na starom groblju u Zaječaru oštećene i otvarane, da bi se vandalizam nastavio i u narednim danima i došlo do čak 40 oskrnavljenih nadgrobnih spomenika. Policija je izvršila uviđaj, obavestila tužilaštvo, ali izgleda da uhapšenih još nema.

Romska zajednica, pošto se uglavnom radi o skrnavljenju grobova Roma, sa pravom se ljuti i čeka pravdu.

Kako oni imaju običaj da pokojnike sahranjuju sa vrednim stvarima, nije teško pretpostaviti šta su lopovi uzimali, što je, naravno, jako povredilo srodnike umrlih.

Oni su u stalnom kontaktu sa Društvom Roma Zaječar i čekaju reakciju policije.

- Svi su to doživeli sa jako velikom tugom i ljutnjom koju osećaju, pogotovo za svoje najmilije, jer, ipak, ovo nije udarac samo na romske porodice, ovo je udarac na dostojanstvo, na ljudskost. Porodice su jako ljute i jako nezadovoljne - rekao je Miljan Rašić iz Društva Roma Zaječar.

Miljan Rašić Foto: Printscreen Newsmax Balkans

U javnom preduzeću, koje gazduje Zaječarskim starim grobljem, gde se nalaze i grobnice koje su otvarane, kažu da je sve počelo pre mesec dana.

- Tad smo prvi put i obavestili policiju i tad je, u stvari, počelo to intenzivno otvaranje. Kad kažem intenzivno, mislim na to da to nije svaki dan, ali nedeljno, barem po jednom, dešavalo se da je otvarano po nekoliko grobnica. Mi možemo samo da slutimo, radnici i uopšte mi kao radna jedinica, šta je bila meta, s obzirom da tela u grobnicama nisu dirana, znači nisu okretana, nisu izvlačena, ništa se nije diralo na telima. Porodice, uglavnom, znaju šta su stavljale u grobnice, tako da verovatno znaju šta je bila meta tog otvaranja grobnica - rekla je za Newsmax Balkans Dobrila Radosavljević iz JP Higijena.

Dobrila Radosavljević Foto: Printscreen Newsmax Balkans

U Zaječarskoj policiji kažu da su obavestili osnovno javno tužilaštvo o nemilom događaju, a da su se oni izjasnili da se radi o krivičnom delu teška krađa i povreda groba.

Međutim, izgleda da uhapšenih još uvek nema.

Podsetimo, u Istočnoj Srbiji više puta se dešavalo da u selima gde su ljudi na privremenom radu u inostranstvu, takođe budu opljačkane grobnice koje izgledaju poput omanjih kuća, jer je takođe običaj bio da se pokojnici sahranjuju sa nakitom i novcem.