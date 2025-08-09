ušao u vodu i više nije izronio

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nastavili su potragu za muškarcem koji je u četvrtak uveče nestao u reci Tisi kod Novog Bečeja. Prema prvim informacijama, muškarac je ušao u vodu i više nije izronio. Potragu su započeli vatrogasci, a priključili su im se i ronioci Žandarmerije.

U četvrtak oko 20 časova policija je dobila dojavu da je na Tisi u Novom Bečeju nestao muškarac.

Rekao da se davi, prisutni mislili da je neslana šala

Prema rečima meštana, muškarac je bio u društvu žene kada je skočio u reku Tisu. On je zatim izronio i otplivao nekoliko metara napred, a onda se okrenuo i rekao da se davi. Oni su prvo mislili da je neka neslana šala u pitanju, međutim on više nije isplivao.

- Kažu da je skočio sa splava i da više nije izronio, tako sam čuo, jer radim u susednom restoranu - rekao je jedan od očevidaca.

Ronioci Žandarmerije pretražuju reku

U potragu su se uključili i meštani, među kojima je i vlasnik čamaca koji su pokušao da pomogne u pretrazi reke. Ipak, do sada nema nikakvih tragova nestalog muškarca.

- Sinoć ga je tražila žandarmerija, a potraga se nastavila i danas. I ja sam išao sa čamcem da pomognem koliko mogu, ali nisam ništa video. Strašno je to što se dogodilo - izjavio je jedan od meštanin.

Nakon što u neposrednoj blizini mesta nestanka nije pronađeno ništa sumnjivo, potraga je proširena nizvodno, uz intenzivnu pretragu obale i korita reke.

Meštani navode da je ovaj slučaj ipak čudan, jer je u ovom periodu godine Tisa izuzetno mirna.

