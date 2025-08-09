Slušaj vest

Katalonska policija istražuje slučaj pucnjave u kojoj je u Barseloni, u 2. avgusta uveče, ranjen Predrag Vujošević, Srbin crnogorskog porekla. Španski mediji su preneli da je ovo treća pucnjava ovog tipa na ulicama tog grada u samo tri nedelje, a lokalna policija istražuje eventualnu povezanost ovih obračuna, kao i da li je reč o nastavku sukoba škaljarskog i kavačkog klana.

Predrag Vujošević je upucan u subotu uveče, 2. avgusta, na terasi jednog bara u Barseloni. Lokalni mediji su objavili da je reč o muškarcu u pedesetim godinama, srpskog porekla, koji je nedavno pušten iz zatvora gde je izdržavao kaznu zbog droge i pljačke. Žrtva je sama otišla u bolnicu i utvrđeno je da je zadobio povrede koje nisu opasne za život i njegovo stanje je sada stabilno.

U međuvremenu, Odeljenje za krivične istrage, nastavlja da istražuje ovu pucnjavu. Lokalni mediji su objavili da je Vujošević navodno povezan sa „škaljarskim klanom“. Podsećaju i da je ovo treća pucnjava u samo tri nedelje koje su se dogodile na ulicama Barselone, a imajući u vidu poreklo žrtava, kao i njihovu umešanost u balkansko podzemlje, jedan od prvih pravaca istrage ide u smeru sukoba između kavačkog i škaljarskog klana, koji godinama tinja na Balkanu, ali i šire.

Naime, 15. jula je u Barseloni, dok je ulazio u zgradu u kojoj je stanovao, upucan Filip Knežević (36), navodno osoba bliska „kavačkom klanu“. Policiju su pozvale komšije koje su zatekle nepomično telo muškarca, a kod njega falisifikovana dokumenta. Istragom je, uspomoć njegovih otisaka, utvrđeno da je žrtva zapravo Knežević, osoba za kojom se u Srbiji traga zbog ubistva „škaljaraca“ na Krfu 2020. godine. Navodno je Knežević za ubistvo Alana Kožara dobio 200.000 evra.

Izvori OCCRP su otkrili da je Knežević navodno bio na Ibici i da je planirao da otputuje u Rim. Iako je boravio u delu Barselone u kom gotovo da nema turista, tamošnja policija veruje da mu je Španija bila samo usputna stanica. Da je reč o profesionalnoj likvidaciji, bilo je odmah jasno, imajući u vidu da je pucač prišao Knežević usred dana, ispalio mu više hitaca u leđa, a potom ga još jednim „overio“.

Kneževićev egzekutor još nije identifikovan i priveden pravdi, tako da policija nastavlja da istražuje ovo ubistvo i eventualnu povezanost sa poslednjom pucnjavom.

Paralelno sa ova dva događaja, katalonska policija se suočava sa rešavanjem slučajeva misteriozne pucnjave u kojoj nije bilo ranjenih, koja je prijavljena 28. jula. Više građana je pozvalo broj za hitne pozive 122 i prijavilo da je čulo pucnjavu u Ulici Karer de Sicilija, kojase graniči sa avenijom Dijagonal, u okrugu u kom je ranjen Vujošević.

Svedoci su opisali da su nakon pucnjave videli „golf“ francuskih registarskih oznaka kako beži sa lica mesta, a navodno je u njemu bila i nepoznata osoba koja je otvorila vatru. U toj pucnjavi nema povređenih ali španski mediji kažu i da nema podrobnijih detalja iz istrage, pa je tako ostalo široj javnosti nepoznato da li je ova pucnjava povezana sa ranjavanjem, odnosno ubistvom Balkanaca.

Rat kavčana i škaljaraca na ulicama Španije

Španija već godinama predstavlja sigurno utočište pojedinih kriminalnih grupa sa Balkana, a i sam sukob škaljarskog i kavačkog klana, u kom je na desetine ubijeno, počeo je zbog krađe kokaina iz stana u Valensiji. Čini se da ni godinama kasnije situacija nije mnogo drugačija, iako se sporadično ti sukobi primire.

Do sada je više osoba nastradalo upravo u vatrenim obračunima na ulicama Španije. Tako je u Marbelji juna 2020. godine ubijen Miloš Peruničić (41), pripadnik „škaljarskog klana“, dok je na pešačkom prelazu prelazio ulicu. Za ubistvo su osuđeni Miloš M. na 18 godina zatvora, dok je srpski državljanin Nemanja Simić dobio šest meseci manju kaznu. Presudu je izrekao sud u Malagi koji je odredio i da osuđeni uplate 50.000 evra na račun porodice ubijenog.

U elitnom delu Marbelje je 30. juna 2020. godine ubijen Srbin A. K. (33). Srbin je, kako su mediji izvestili, nađen u lokvi krvi, vezanih ruku i nogu i sa kesom na glavi u kući koju je iznajmio. Pronašao ga je upravo stanodavac, koji je najpre kucao i dovikivao, a potom ušao unutra jer se niko nije odazvao. Veruje se da je i on ubijen u obračunu narko-bandi, a postojala je sumnja i da je bio doušnik lokalne policije.

U aprilu 2019. godine u jednom turističkom mestu kraj Malage ubijen je, na izuzetno svirep način, Zijad Nurković, istaknuti član barske grupe koja je deo škaljarskog klana, a na čijem čelu je bio pokojni Alan Kožar. Nurković, poreklom iz Rožaja, blizak barskoj grupi Alana Kožara, ubijen je u Španiji u mestu Milihas kraj Malage. U trenutku pucnjave sa Nurkovićem u kolima je bila supruga Vasilisa, koja je bila trudna i njihova ćerka.

Avgusta prošle godine, kako je potvrdio i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, u gradu Estapone, na jednoj žurki, ubijen je srpski državljanin Saša Momčilović (34) iz Beograda.

Momčilovićev ubica, koji je posle zločina pobegao, uhapšen je nekoliko sedmica kasnije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE). Reč je o državljaninu Velike Britanije (43), koji je bio gost na žurki, u jednoj luksuznoj vili, kao i žrtva. Beograđanin je ubijen hicem u leđa.