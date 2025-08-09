Slušaj vest

Danas u podne u selu Mušnikovo kod Prizrena dogodila se tragična nesreća u kojoj je poginuo 61-godišnji Ramadan Smailji.

Prema prvim informacijama, Smailji je parkirao svoje vozilo i pokušavao da ga osigura postavljanjem kamena ispod točka. U tom trenutku automobil se iznenada pokrenuo unazad, udario ga i oborio sa zida visokog više od šest metara.

Hitna pomoć je odmah reagovala, a dežurni lekar je potvrdio da je povređeni u početku davao znake života. Uprkos brzom transportu do Ambulante u Rečanu, Smailji je podlegao zadobijenim povredama.

Na mestu tragedije intervenisale su ekipe Regionalnog odeljenja saobraćajne policije, istražitelji, forenzičari i patrole policije. Po nalogu nadležnog tužioca, slučaj je okvalifikovan kao "istraga smrti".

Ova nesreća potresla je meštane Mušnikova, koji Ramadana opisuju kao mirnog i vrednog čoveka, uvek spremnog da pomogne drugima.