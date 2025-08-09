UPALI SESTRI U STAN, PA KRENULI DA JOJ TUKU DEČKA - ON SKOČIO KROZ PROZOR: Užas u Barajevu, policija uhapsila četvoricu muškaraca
Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.
Prava drama odigrala se juče, u petak 8. avgusta, u Barajevu, kada su četvorica muškaraca upala u stan u kojem živi njihova sestra i brutalno fizički nasrnuli na njenog dečka.
Kako se nezvanično saznaje, četvorica su upala u stan naoružana drvenim palicama i krenuli su da tuku B. B., koji je, pokušavajući da se spase, skočio kroz prozor.
Nakon što im je žrtva "utekla", osumnjičeni su krenuli da lome sve po kući u kojoj je B. B. živeo sa sestrom napadača D. B..
Policija je ubrzo uhapsila hrvatske državljane E. B., A. B., V. B., i državljanina Srbije M. D..
Njima se na teret stavlja nasilničko ponašanje.
Nakon saslušanja, određeno im je zadržavanje do 48 sati i pisana je prijava.
Šta je prethodilo jezivom napadu u ovom trenutku nije poznato.
