Prava drama odigrala se juče, u petak 8. avgusta, u Barajevu, kada su četvorica muškaraca upala u stan u kojem živi njihova sestra i brutalno fizički nasrnuli na njenog dečka.

Kako se nezvanično saznaje, četvorica su upala u stan naoružana drvenim palicama i krenuli su da tuku B. B., koji je, pokušavajući da se spase, skočio kroz prozor.

Nakon što im je žrtva "utekla", osumnjičeni su krenuli da lome sve po kući u kojoj je B. B. živeo sa sestrom napadača D. B..

Policija je ubrzo uhapsila hrvatske državljane E. B., A. B., V. B., i državljanina Srbije M. D..

Njima se na teret stavlja nasilničko ponašanje.

Nakon saslušanja, određeno im je zadržavanje do 48 sati i pisana je prijava.

Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.

Šta je prethodilo jezivom napadu u ovom trenutku nije poznato.

Kurir.rs/Telegraf

