Dvojica tinejdžera starosti 16 i 17 godina dovezeni su u Urgentni centar sa ubodnim ranama.

Oni su, kako se nezvanično saznaje, napadnuti u beogradskom naselju Mirijevu.

Kako se nezvanično saznaje, tinejdžeri su u Urgentni centar dovezeni sinoć oko 23 sata gde su im lekari odmah konstatovali povrede ubodne rane.

- Jedan od njih imao je ubodnu ranu na nadlaktici, drugi je imao ubodnu ranu na nozi. Obojici su sanirane povrede, a o svemu je obaveštena policija - rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Prema njegovim rečima, policija je obavila razgovor sa tinejdžerima.

- Nisam siguran da su tinejdžeri tačno ispričali šta se dogodilo i gde - objasnio je sagovornik.

Kako se takođe nezvanično saznaje, policija intezivno radi na identifikaciji napadača i njihovom hapšenju.

(Kurir.rs/Informer)

