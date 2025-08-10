Slušaj vest

Marko Ljubiša Kan, koji važi za visokopozicioniranog pripadnika škaljarskog klana, preživeo je šesti atentat u četvrtak popodne, kada je, kako se sumnja, plaćeni ubica, inače tinejdžer (19) pucao u njega dok je bio na bazenu jednog luksuznog hotela u Pržnu. 

Škaljarac je spasio sigurne smrti se napadač okliznuo dok je bio na bazenu, pa ga je metak samo okrznuo po glavi. Dosadašnja istraga, podsetimo, utvrdila je da je osumnjičeni ubica, državljanin Srbije i da je nekoliko dana pre pokušaja likvidacije boravio u hotelu gde se prijavio pod lažnim identitetom.

Osumnjičeni tinejdžer iz Srbije Foto: Kurir

Glumio gosta hotela

Naime, osumnjičeni se ponašao kao opušteni gost hotela, a ono što je crnogorskim istražiteljima pomoglo u identifikaciji napadača jeste da je mladić ostavio brojne DNK tragove u hotelu, a nije izostao ni popularni selfi u teretani, koji ga je na kraju i raskrinkao. 

Pokušaj likvidacije visokopozicioniranog škaljarca snimile su nadzorne kamere hotela, a snimak je dospeo u javnost. Na njemu se vidi kako muškarac u svetlom šortsu i majici sa peškirom oko vrata silazi niz stepenice i s leđa prilazi Kanu koji je ležao na ležaljci. Iz neposredne blizine, maltene sa razdaljine od 20 centimetara, pucao je u Kana iz pištolja koji je prethodno izvadio iz torbice koja mu je bila oko vrata, sakrivena ispod peškira.

Fotografije Marka Ljubiše Kana i trenutka nakon pokušaja likvidacije Foto: Privatna arihva, Kurir, Screenshot, Kurir

Lažni identitet

- Pošto je ispalio više hitaca, muškarac je trčeći pobegao sa bazena. Nastala je panika, ljudi su počeli da beže, neki su skočili u bazen od šoka. Spasioci i osoblje odmah su priskočili Kanu u pomoć, a tu se našao i lekar iz Kosovske Mitrovice. Ranjeni je potom prevezen u risansku bolnicu gde su mu konstatovane lake povrede - podseća sagovornik. 

Crnogorska policija i dalje intezivno traga za osumnjičenim koji se u luksuznom hotelu prijavio sa inicijali J. G. 

