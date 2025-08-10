Policijski službenici su, po naredbi Višeg suda u Beogradu, izvršili pretres prostorija jedne trgovinske radnje u Obrenovcu registrovane za prodaju slatkih poslastica koju koristi osumnjičena, i pronašli kesu sa oko 50 grama zelene materije i dva manja paketa sa istom materijom za koju se sumnja da je kanabis, dve elektronske vagice, kao i rasutu biljnu zelenu materiju nalik na opojnu drogu.