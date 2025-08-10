Slušaj vest

Policijski službenici su, po naredbi Višeg suda u Beogradu, izvršili pretres prostorija jedne trgovinske radnje u Obrenovcu registrovane za prodaju slatkih poslastica koju koristi osumnjičena, i pronašli kesu sa oko 50 grama zelene materije i dva manja paketa sa istom materijom za koju se sumnja da je kanabis, dve elektronske vagice, kao i rasutu biljnu zelenu materiju nalik na opojnu drogu.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu osumnjičenoj je određeno zadržavanje do 48 sati i ona će, uz krivičnu prijavu, biti sprovedena u nadležno tužilaštvo.

Ne propustiteHronikaPRVO IH ZASKOČILI PA IM TRAŽILI PARE Detalji ubadanja tinejdžera u Mirijevu: Napala ih trojica sa fantomkama
whatsapp-image-20210323-at-3.41.09-pm.jpg
HronikaOVO JE OSUMNJIČENI ZA POKUŠAJ LIKVIDACIJE MARKA LJUBIŠE KANA! "Škaljarac" izbegao smrt jer se egzekutor okliznuo, OSTAVIO BROJNE DNK TRAGOVE
kan 3 copy.jpg
HronikaTRAGEDIJA U GRČKOJ! Srpkinji pozlilo kad je izlazila iz mora, spasioci odmah pritrčali u pomoć, nažalost NIJE JOJ BILO SPASA
shutterstock-1498495832.jpg
HronikaOVAKO JE NASTAO KAVAČKI KLAN Predvodi ih "TROGLAVA AŽDAJA" Kašćelana i Zvicera znaju svi, o 3. se najmanje priča! Od škaljarca u zatvoru dobio vrelo ulje u lice
jovan-vukotic-radoje-zvicer-slobodan-kascelan--nestali-kokain-valensija-foto-epa-shuttesrtock-254941525 copy.jpg