Crnogorski istražitelji od prošlog četvrtka tragaju za tinejdžerom iz Srbije (19) koji je osumnjičen da je 7. avgusta, glumeći gosta hotela u Pržnu, pokušao da likvidira Marka Ljubišu Kana, visokorangiranog pripadnika škaljarskog klana.

Da klanovi koriste mlađu generaciju, jedva punoletnu za egzekutore nije novina, pa tako tokom decenijskog rata imamo brojne klince koji su regrutovani u vojnike koji iz različitih razloga izvršavaju najteža krivična dela.

Pokušaj likvidacije škaljarca, podsetimo, dogodio se u četvrtak u popodnevnim časovima na bazenu hotela u Pržnu. Zasad nepoznati nalogodavac angažovao je napadača iz Srbije da obavi egzekuciju, ali je napadač samo lakše ranio Kana.

Osumnjičeni napadač iz Srbije Foto: Kurir

Lažni identitet

- Dosadašnja istraga utvrdila je da je osumnjičeni nekoliko dana pre pokušaja likvidacije boravio u hotelu gde se prijavio pod lažnim imenom Jovan G. Ponašao se kao opušteno, ali je u stopu pratio škaljarca i vrebao priliku da ga ubije. Crnogorskim istražiteljima u identifikaciji napadača pomoglo je i to što je tinejdžer ostavio brojne DNK tragove po hotelu. Naime, neiskusno je sam sebe raskrinkao, a presudan je, navodno, bio selfi iz teretane koji je istražiteljima bio ključni dokaz - navodi naš sagovornik.

Kurirov dobro obavešten izvor objašnjava je tokom rata kotorskih klanova koji traje od 2014. godine u nove redove kriminalnih organizacija stupilo mnogo vojnika koji su jedva punoletni.

Rat klanova raje već 11 godina i kraj se ne nazire Foto: Marina Lopičić, Ilustracija, Printscreen, Profimedia, Privatna Arhiva, Ana Paunković, Nacionalna policija Ukrajine, detective-info.com.ua

Regrutacija mladih vojnika

- Vrlo često se dešava da se za ozbiljne likvidacije angažuju golobradi mladići, uglavnom iz unutrašnjosti Srbije. Nalogodavci ih angažuju za male sume novca ili drogu, a dešavalo se da se ista ekipa bude angažovana za više likvidacija. Ti mladići imaju kriminalne dosijee, ali uglavnom za sitnija krivična dela. Nije retko da ih plaćaju kokainom, pa čak i da ih uopšte ne plaćaju jer ubistvom otpisuju neki dug ili se penju na kriminalnoj lestvici. Zbog velike želje da budu deo klana i da se dokažu u najtežim zločinima, takvi tinejdžeri vrlo često za male pare pristaju da počine najteža ubistva. Nekada se dešava i da čine zločine kako bi postali deo klana ili zbog teške materijalne situacije - kaže izvor Kurira.

Stručnjaci ističu i da među plaćenim ubicama ima dosta amatera, kao što je verovatno i sad slučaj sa osumnjičenim za pokušaj egzekucije škaljarca na bazenu. Neretko u redovima klanova imamo "klinaca koji će ubiti za sitne pare". Mnogi zločini zbog brzine i kobnih grešaka dovode do lakog hapšenja plaćenika, što nije slučaj sa naručiocima likvidacija. Analitičari dodaju da naručioci inače, najčešće biraju mladići iz siromašnih porodica, koji pristaju na ubistva za "par stotina evra".

Tarifa od 500 evra

- Mladi iz siromašnih sredina prihvataju poslove i za 500, 1.000 evra, dok profesionalci naplaćuju minimum od 50.000 evra, pa čak cifra ide do milionskog iznosa. A cena navodno, raste ako je meta pozicionirana u klanu - zaključuje sagovornik.

Marko Ljubiša Kan je prošle nedelje u Pržnom preživeo šesti atentat i hice koje je ispalio 19-godišnjak, a interesantno je da su i za peti atentat na njega u januaru 2021. godine bili angažovani mladići iz Srbije, Kraljevčani Lazar Ilić i Strahinja Savić. Njih je za ovaj zadatak angažovao "kavački klan". Kraljevčani su pred Višim sudom u Podgorici osuđeni na pet godina zatvora zbog pokušaja ubistva, a jedan od ključnih dokaza protiv Ilić, Savić i ostalih bila je i presretnuta Skaj komunikacija.

Lazar Ilić pre pokušaja likvidacije ubio Aleksandra Šarca Foto: Kurir

- Započinjemo sa Kanom, jedva čekam da ga ubijem, sanjao sam da mi pobeg'o, poludeo sam, brate poludeo sam, sanjam pobegao mi, auuu ja reko', a kao negde u BG-u ga rokam i pobeže... Kune ti se brat, videćeš, izbušiću ga k'o drvo, hahahaha - pisalo je u jednoj od presretnutih poruka pripadnika kriminalne grupe.

Izbegao rafalnu paljbu Sigurnosne kamere snimile su pokušaj ubistva Marka Ljubiše Kana u četvrtak, kome je ovo šesti atentat koji je preživeo. Na snimku koji je dospeo u javnost vidi se kako osumnjičeni u svetlom šortsu i majici sa peškirom oko vrata silazi niz stepenice i s leđa prilazi Kanu koji je ležao na ležaljci. Iz neposredne blizine, maltene sa razdaljine od 20 centimetara, pucao je u Kana iz pištolja koji je prethodno izvadio iz torbice koja mu je bila oko vrata, sakrivena ispod peškira. Osumnjičeni je ispalio nekoliko hitaca u metu, ali se okliznuo i promašio škaljarca. Uspeo je da izbalansira i da se vrati u položaj, a zatim se dao u beg.

Hronologija

x avgust 2025 - tinejdžer (19) pokušao da ubije škaljarca Marka Ljubišu Kana na bazenu

x jul 2025 - Arjan Rečković (23) osumnjičen da je maskiran ubio kavčanina Igora Nedovića u Pogorici

x mart 2023- Luka V. (27) i Stefan L. (30) likvidarali su Ranka Radoševića Eskobara, bliskog nikšićkoj grupi i škaljarskom klanu na pumpi u Rušnju

x jun 2022. - Luka Pilčević (22) iz Beograda osumnjičen da je u Budvi ubio škaljarca Milića Minju Šakovića

x april 2022 - Stefan Milašinović (24) osuđen za ubistvo Luke Žižića u kafiću na Novom Beogradu na 20 godina zatvora