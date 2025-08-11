Slušaj vest

Kotorska policija u mestu Maceo u naselju Škaljari zaustavila je i kontrolisala V. Z. (20) iz Kotora koja je upravljala vozilom sa registarskim oznakama Podgorice. Policija je protiv V. Z. podnela prijavu Sudu za prekršaje zbog prolaska kroz crveno svetlo na semaforu, što predstavlja prekršaj iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, objavila je policija na platformi Iks (bivši Tviter).

Policija nije navela identitet V. Z., ali nezvanično se saznaje da je reč o Vanji Zvicer, starijoj ćerki odbeglog vođe "kavačkog klana" Radoja Zvicera.

Vanja Zvicer Foto: Privatna Arhiva

Krenula kući Prema rečima očevidaca, saobraćajni incident se dogodio u subotu ujutro.

- Saobraćajna patrola bila je locirana na putu kojim ćerka Radoja Zvicera mora da prođe na putu do kuće. U subotu ujutro Vanja je verovatno išla ka kući kada je napravila saobraćajni prekršaj. Da li je videla da je na semaforu crveno svetlo ili ne, to zna samo ona. Gledajući sa strane delovalo je kao da je imala dovoljno vremena da se zaustavi pre raskrsnice, ali to nije učinila. U svakom slučaju, saobraćajci su je zaustavili i napisali joj prijavu zbog saobraćajnog prekršaja - kaže za Kurir jedan od očevidaca.

Vanja i Iva Zvicer Foto: Printscreen/TikTok

Samo nekoliko dana ranije, u sredu 6. avgusta, da podsetimo, Vanjina mlađa sestra Iva Zvicer (18) privedena je u policiju budući da je u blizini Kotora, na mestu gde je maksimalna dozvoljena brzina 50 kilometara na sat, vozila čak 124 kilometra na sat. Iva Zvicer završila je kod sudije za prekršaje koji joj je izrekao novčanu kaznu od 175 evra, meru zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 60 dana i dva kaznena boda.

Vanja Zvicer se ne pojavljuje često u medijima, a poslednji put se oglasila pre tri godine kada je objavila snimak na kojem peva sa majkom Tamarom. Snimak se pojavio samo 48 sati nakon što je objavljena informacija da je Radoje Zvicer, navodno, ubijen u Panami, a pretpostavlja se da su njegova Tamara i ćerka Vanja na ovaj način želele svima da pokažu da je vođa "kavčana" ipak živ.

Tamara Zvicer sa ćerkom Vanjom Foto: Printscreen TikTok

Na tom snimku, koji je Vanja Zvicer objavila na svom profilu na društvenim mrežama vide se njih dve kako nasmejane pevaju pesmu poznatih repera. "Majkica", napisala je Vanja i pored toga dodala emotikon srca.

Crvene poternice

Za Radojem Zvicerom, vođom kavačkog klana, raspisano je nekoliko crvenih poternica Srbije i Crne Gore. Na teret mu se stavlja da je organizator "kavačkog klana", a osumnjičen je i za šverc velike količine kokaina, brojnih likvidacija i druga teška krivična dela. Prema zvaničnim podacima, Radoje je poslednji put u Crnoj Gori viđen 2021., a zemlju je napustio, navodno neposredno pre raspisivanja poternice.

Radoje Zvicer na Interpolovoj poternici Foto: Interpol

Inače, i posle raspisivanja poternice za Radojem, njegova suprga Tamara i njihove ćerke nastavile su da budu veoma aktivne na društvenim mrežava. Redovno objavljuju fotografije kako iz Crne Gore, tako i sa luksuznih putovanja, iz noćnih izlazaka i druženja sa prijateljima.

- Članovi porodice Zvicer objavljuju i fotografije i snimke sa gala proslava koje organizuju, najčešće u Kotoru, pored obale mora. Na nekim od tih snimaka bile su i pevačice Edita Aradinović i Marina Visković, koje su im uveseljavale goste na slavljima, a Marina Visković je čak i pevala na proslavi Ivinog punoletstva - kazao je ranije izvor Kurira.

1/5 Vidi galeriju Fotografije jedne od proslava kod Zvicera u Kotoru Foto: Printscreen/TikTok, Društvene Mreže

Žive u Kotoru Aktivne na društvenim mrežama Za razliku od oca Radoja, za kojeg se ne zna gde se nalazi, za Vanju i Ivu Zvicer se zna da žive u Kotoru. Iva Zvicer često na društvenim mrežama ostavlja svoje i fotografije sa drugaricama, mada prema pisanju crnogorskih medija, na Ivinom profilu često znaju da osvanu i provokativni snimci.