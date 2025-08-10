Slušaj vest

ZRENJANIN - Saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali teretni voz i automobil dogodila se jutros u Melencima.

U Policijskoj upravi u Zrenjaninu je rečeno da je saobraćajna nezgoda prijavljena jutros oko 8.35 časova.

Saobraćajka, u kojoj nema povređenih, dogodila se na pruzi Zrenjanin – Kikinda, na pružnom prelazu u ulici Železnički red u Melencima.

Drumski saobraćaj na ovom mestu je jedno vreme bio obustavljen, ali je u međuvremenu normalizovan.

Srbijavoz je u 9.57 časova saopštio da je u nedelju, 10. avgusta, došlo do kašnjenja voza na relaciji Subotica – Zrenjanin.

Do kašnjenja je, kako je precizirano, došlo usled naleta voza na putnički auto između stanica Melenci i Elemir.

„Voz koji je krenuo iz Subotice za Zrenjanin u 7.05 časova stoji u stanici Novi Bečej. Očekivano kašnjenje voza je oko 70 minuta. Zahvaljujemo se putnicima na razumevanju“, saopštio je Srbijavoz.