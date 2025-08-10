Slušaj vest

Izašla sam u subotu ujutro iz stana svoje drugarice, a bivši momak D. M. me je čekao u svojim kolima na početku ulice. Video me, dodao gas i preprečio mi put... Pucao je dvaput, a meni je u tom trenutku kroz glavu prošlo da neću preživeti ovu agoniju!

Ovim rečima za Kurir počinje svoju ispovest bivša rijaliti učesnica Elite 8, Aleksandra Vučenović iz Zemuna, koju je u subotu ujutru u tom delu grada, nakon svađe i jezivih pretnji, maltretirao bivši partner D. M. koji je na kraju upotrebio i vatreno oružje! Drama se završila naočigled brojnih prolaznika, ali na svu sreću niko nije povređen. Osumnjičeni D. M. je lišen slobode i određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti saslušan u tužilaštvu.

Poziv sa nepoznatog broja

- Veče pre nego što se sve izdešavalo bila sam sa drugaricom u naselju Zemunske kapije, gde ona ima stan. Družile smo se i ona je u jednom trenutku zaspala, a ja sam ostala budna, slušala sam muziku. Pre nego što sam u subotu ujutru krenula kući zvonio mi je telefon i videla sam nepoznati broj. Imala sam osećaj da je D. M., s obzirom na to da sam s njim prekinula svaki kontakt i da bi to samo on mogao da me zove tako rano i to sa skrivenog broja - tvrdi Aleksandra i nastavlja:

- Bila sam u pravu, on me je zvao. Kada sam se javila vređao me je i pretio. Hteo je da mu kažem s kim sam u stanu i optuživao me je da sam s nekim momkom kog on poznaje. Rekla sam mu da nisam i usledila je svađa. U međuvremenu me je pozvao prijatelj i rekao da ide s posla i da bi mogao da me odveze kući, ako želim. Pristala sam.

"Počeo da divlja"

Kako zatim tvrdi naša sagovornica, ubrzo je usledila prava drama!

- Izašla sam iz zgrade i pre nego što sam ušla u automobil prijatelja, pogledala sam niz ulicu i videla da D. M. sa drugom sedi u svom džipu. Čim me je video dodao je gas. Uspela sam da uđem u kola i rekla prijatelju da odmah vozi. Međutim, D. M. je bukvalno doleteo kolima i preprečio nam put. Počeo je da divlja i viče: "Hoće li on to da te brani od mene"! Bilo je napeto. Uplašili smo se. Rekla sam drugu da doda gas i da bežimo, jer ko zna na šta je spreman. Kao što sam izjavila u policiji, sigurno je bio pod dejstvom ili alkohola ili narkotika! Život nam je bio ugrožen. Iako se sve odigralo u nekoliko minuta, meni je delovalo kao večnost. Pokušao je kolima da nas izgura sa puta. U jednom trenutku, kad smo bili u Ulici cara Dušana, dok smo bežali od njega on je kolima došao s moje, suvozačeve strane, i samo sam čula dva hica.

Aleksandra kaže da ne može da tvrdi da li je D. M. pucao u njenom pravcu ili je pucao u vazduh kao upozorenje.

Krio se na krovu zgrade

- U celom tom ludilu ne mogu da se setim gde je pucao. Strašno je bilo. Bila sam sigurna da će nas oboje ubiti! Na kraju je pobegao, a ja sam zvala policiju. Nekoliko patrola odmah je došlo na lice mesta, kao i Interventna brigada - navodi Vučenovićeva i dodaje da su prolaznici i očevici jurnjave i pucnjave bili prestravljeni scenama kojima prisustvuju.

- Policija je kasnije pronašla D. M. na krovu svoje zgrade i on je uhapšen. Određeno mu je zadržavanje.

Kako nam je potom objasnila, probleme sa bivšim partnerom D. M. imala je i ranije, tačnije pre mesec i po dana kada je nakon jedne žučne rasprave završila sa podlivima i jezivim modricama!

- Bili smo sa društvom i sve je bilo u redu dok mi nije zazvonio mobilni telefon. Bio je toliko opsednut sa mnom i ljubomoran da nisam smela da imam nijednog muškog prijatelja. Tokom rasprave mi je bacio telefon sa trećeg sprata zgrade. Ja sam sišla po telefon i vratila se u stan - priča ona i dodaje:

Povrede koje je, kako tvrdi, bivša rijaliti učesnica zadobila nakon jedna svađe sa D. M. Foto: Privatna Arhiva

- Malo više smo popili, a D. M. bi tada postajao agresivan. Počeli smo da se svađamo i usledilo je guranje. Udarila sam glavom o zid i pala, a D. M. je tada počeo da me udara šakama u butine i to iz sve snage. Tako sam zadobila brojne modrice. U celom tom ludilu ušla sam u kuhinju i porazbijala sve tanjire i čaše. Izletela sam na ulicu, ali niko nije želeo da pozove policiju. Kada sam došla kući majka i prijatelji su insistirali da ga prijavim. Ja to nisam učinila, ali sam prekinula svaki kontakt s njim. Sada sam u izjavi policiji navela i te batine - kaže za Kurir Aleksandra Vučenović.