Terete ih za ubistvo, pokušaj ubistva i nasilničko ponašanje tokom krvavog obračuna u Inđiji, na Badnje veče, kada je ubijen Zoran G. (44).

Prema optužnici, M. Š. K. je osumnjičen za teško ubistvo, pokušaj teškog ubistva na štetu E. R. i nasilničko ponašanje. Ostali optuženi terete se za nasilničko ponašanje, a Đ. B. i za pomaganje učiniocu posle izvršenja krivičnog dela.

Pritvor ističe za manje od mesec dana

M. Š. K. se u pritvoru nalazi od hapšenja, a on mu je produžen do 3. septembra. Prema zakonu, u redovnom postupku pritvor može trajati najduže šest meseci, a ako optužnica ne bude potvrđena ili suđenje ne počne u tom roku – osumnjičeni mora biti pušten na slobodu.

Njegova trojica saoptuženih puštena su iz pritvora još 7. marta i brane se sa slobode.

Krvava noć u Inđiji

Sumnja se da su osumnjičeni 6. januara, oko 23 časa, u Sremskoj ulici u Inđiji, ispred porodične kuće, oštrim predmetom naneli ubodne rane opasne po život Zoranu G., od kojih je preminuo.

Nekoliko minuta ranije, kako navodi istraga, u ulici Đorđa Vojinovića fizički su napali dvojicu mladića starih 23 i 24 godine i naneli im povrede.

Ćutanje pred tužilaštvom

Na saslušanju u tužilaštvu, Đ. B., S. D. i A. S. izneli su svoje odbrane, dok je M. Š. K. iskoristio zakonsko pravo i branio se ćutanjem.