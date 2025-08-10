Slušaj vest

Državljanin Srbije (41) koji je teško povređen u eksploziji plinske boce u privatnom smeštaju u Asprovalti pre tri dana, i dalje se nalazi na odeljenju intenzivne nege u grčkoj bolnici, intubiran, ali u stabilnom stanju, prenose tamošnji mediji.

Muškarac je zadobio opekotine na 40 odsto površine tela.

Njegova devojka (26), koja je takođe povređena u eksploziji, otpuštena je na kućno lečenje, dok su preostala trojica turista iz Srbije sa lakšim povredama već ranije puštena iz bolnice.

Do nesreće je došlo u četvrtak popodne, kada je, kako se veruje, eksplodirala plinska boca u smeštaju čija je vlasnica (86) odmah uhapšena.

Protiv nje je podneta krivična prijava, ali je nakon saslušanja puštena da se brani sa slobode. Od siline eksplozije popucali su prozori, a metalne rešetke i roletne odletele su metrima daleko. Istraga o uzroku incidenta i dalje traje.

Kurir.rs/Novosti

