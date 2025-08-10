Slušaj vest

Srbin Robert S. (32) koji je uhapšen 11. jula na graničnom prelazu Evrozoni u Grčkoj po evropskoj poternici zbog spektakularne pljačke u Štutgartu, vredne čak 1,25 miliona evra, izveden je pred istražnog sudiju u tom nemačkom gradu koji mu je posle saslušanja odredio pritvor. Robert S. je javnosti poznat i po činjenici da je bio ljubavnik bivše žene pevača Darka Filipovića, a navodno je Jasmina Filipović zbog Roberta ostavila supruga Darka!   

Robert S i Mirena S. su 2022. godine izveli neverovatnu pljačku kada su, uz dobro razrađen plan, ojadili firmu u kojoj je radila Mirnesa S. Ona je Roberta upoznala u kafiću, posle čega Robertu nije bilo potrebno dugo da je ubedi da zajedno krenu u pljačku. 

mirnesa-s.jpg
Fatalna Mirnesa, poznata kao Miki Foto: Instagram

Nagovorio je da ukrade novac

- Njihovom prvom susretu je prisustvovao i Robertov prijatelj. Njih dvojica su odmah počela da ispituju Mirnesu da li je moguće ukrasti novac iz firme u kojoj radi. Ona u početku nije želela da govori o tome, ali Robert nije odustajao, laskao joj je, govorio da želi da bude s njom i obećavao joj da, kada uzmu novac, više nikada neće morati da radi - rekao je izvor blizak slučaju, a prenose mediji.

Prema optužnici, Robert je u roku od dve sedmice uspeo da uveri Mirnesu da učestvuje u spektakularnoj pljački koja se dogodila 14. oktobra 2022. godine. Mirnesa je tog dana otišla na posao i oko 15 sati, u trenutku kada niko nije gledao, u kutiju je spustila 80 svežnjeva novčanica od 100 i 200 evra, posle čega je napustila prostorije firme.

mirnesa.jpg
Zbog pljačke firme osuđena na tri godine zatvora Foto: Instagram

Pobegli s milionima

- Nju je napolju čekao Robert u "mercedesu". Tada počinje njihov beg. Prvo su se odvezli u Beč, gde ih je čekao Robertov prijatelj. Zajedno su se rešili Mirnesinog mobilnog telefona, a zatim su nastavili put, prvo u Hrvatsku, pa u Srbiju. Robert je Mirnesi dao 20.000 evra, a ostatak novca zadržao za sebe. Tokom narednih dana Robertov prijatelj je uz pomoć krijumčara prebacio Mirnesu iz Hrvatske u Srbiju. U početku su verovali da su uspeli, ali lagodni život se pretvorio u pakao - pisali smo ranije.

Prema informacijama iz advokatskih krugova, Robert je postajao sve čudniji i nije dozvoljavao Mirnesi da se udalji od njega. Iako ju je stalno držao na oku, prestao je da pokazuje bilo kakvu bliskost i odbijao je svaki kontakt s njom. Kada mu se požalila na takvo ponašanje, on joj je zapretio.

Uplašena, Mirnesa je pobegla u Crnu Goru. Tamo je preko svog advokata kontaktirala s nemačkim vlastima i najavila da želi da se preda.

Osuđena je na tri godine zatvora, a sada se nalazi na uslovnoj kazni. Inače, posle hapšenja Roberta S. oglasila se za medije, a šta je rekla možete pročitati OVDE

