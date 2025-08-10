Slušaj vest

Neverovatna scena odigrala se tokom jutarnjih sati u centru Čačka, kada je vozač automobila marke "golf" iz za sada nepoznatih razloga izgubio kontrolu nad vozilom.

Foto: RINA

Krećući se iz pravca ulice Vojvode Stepe ka centru Čačka, vozač je ušao na gradsko šetalište i zaustavio se tek kod ulaznih vrata pošte.

– Ostavio je tragove kočenja, naišao na veliki ivičnjak, udario automobilom i očigledno probio karter, jer je ulje bilo svuda po behatonu. Prosto je neverovatno, na svu sreću izbegao je da udari u spomenik Vojvode Stepe i sačuva živu glavu – ispričao je jedan od očevidaca za agenciju RINA.

Foto: RINA

Na lice mesta odmah su izašle sve nadležne ekipe, kao i pripadnici saobraćajne policije koji su obavili uviđaj i utvrdili identitet vozača.

Svi detalji ovog nesvakidašnjeg događaja biće poznati nakon istrage.