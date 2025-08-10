Slušaj vest

Na Adi Ciganliji je došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovalo nekoliko automobila i, kako se pretpostavlja, i motocikl.

Naime, policija je nešto pre 18 časova dobila dojavu da je potrebno osloboditi lice iz vozila u Ulici Radnička, u smeru ka Obrenovcu.

Na lice mesta poslato je jedno vozilo sa 6 vatrogasaca iz Savski venac i jedno vozilo sa 6 vatrogasaca iz VSJ Novi Beograd.

1/4 Vidi galeriju Teška nesreća na Adi Ciganliji, osoba zaglavljena u vozilu Foto: Kurir

Dolaskom na lice mesta, utvrđeno je da je došlo do saobraćajne nezgode i da je osoba bez svesti zaglavljena u vozilu.

VSJ je u roku od svega nekoliko minuta pomoću razvalnog alata oslobodila zaglavljenu osobu i predala ekipi Hitne pomoći.

Hitna pomoć i policija brzo su stigli na lice mesta kako bi pružili pomoć i obavili uviđaj.