UHVAĆEN MOTOCIKISTA KOJI JE DIVLJAO NA PUTU ZRENJANIN - NOVI SAD: Vozio 216 kilometara na sat tamo gde je ograničenje 80
Policija je juče na putu Zrenjanin - Novi Sad zaustavila vozača motocikla ''kawasaki" koji se kretao brzinom od 216 kilometara na čas, skoro triput većom brzinom od dopuštenih 80 kilometara na čas.
Policijska uprava u Zrenjaninu je saopštila da će protiv njega biti podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.
Zaustavljen je uz pomoć "presretača" - policijskog automobila bez oznaka.
Kurir.rs/Beta
