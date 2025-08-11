Slušaj vest

Policija je juče na putu Zrenjanin - Novi Sad zaustavila vozača motocikla ''kawasaki" koji se kretao brzinom od 216 kilometara na čas, skoro triput većom brzinom od dopuštenih 80 kilometara na čas.

Policijska uprava u Zrenjaninu je saopštila da će protiv njega biti podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje.

Zaustavljen je uz pomoć "presretača" - policijskog automobila bez oznaka.

Kurir.rs/Beta

