Vozač automobila poginuo je danas u stravičnoj nesreći koja se dogodila kod Ade Ciganlije.

Naime, sumnja se da je mladić naleteo otpozadi na automobil "fijat", a zatim se odbio od isti te udario u semafor i bilbord.

IMG-20250810-WA0039 copy.jpg
Foto: Kurir

Sudar dva putnička vozila dogodio se u smeru ka Obrenovcu. Vatrogasci su zatekli vozača bez svesti i morali su da koriste razvalni alat kako bi ga oslobodili iz vozila.

Hitna pomoć je nažalost samo mogla da konstatuje smrt muškarca.

Kurir.rs/Informer

