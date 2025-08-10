Hronika
MLADIĆ POGINUO KOD ADE! Stravična nesreća u Beogradu odnela jedan život (FOTO)
Naime, sumnja se da je mladić naleteo otpozadi na automobil "fijat", a zatim se odbio od isti te udario u semafor i bilbord.
Vozač automobila poginuo je danas u stravičnoj nesreći koja se dogodila kod Ade Ciganlije.
Foto: Kurir
Sudar dva putnička vozila dogodio se u smeru ka Obrenovcu. Vatrogasci su zatekli vozača bez svesti i morali su da koriste razvalni alat kako bi ga oslobodili iz vozila.
Hitna pomoć je nažalost samo mogla da konstatuje smrt muškarca.
Kurir.rs/Informer
