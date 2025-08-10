Slušaj vest

Nepoznata osoba utopila se u reci Kolubari u naseljenom mestu Strmovo, saznaje Kurir.

- Policijskoj Upravi Lajkovac oko 18.45 časova stigla je prijava da je došlo do utapanja u reci Kolubari. Policija je zajedno sa ekipom Vatrogasno spasilačke jedinice Lajkovac, izašla na teren sa dva vatrogasca-spasioca koji su i sada na terenu - navodi naš sagovornik i dodaje:
- Ekipa Hitne pomoći je takođe na terenu.

