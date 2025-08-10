Slušaj vest

Po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun doneli su rešenjeo zadržavanju D.M. (30) iz Zemuna zbog sumnje da je počinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Incident se dogodio 9. avgusta 2025. godine na teritoriji opštine Zemun, kada je upravljajući automobilom marke BMW X6, pokušao da preseče put vozilu u kojem se nalazila njegova bivša devojka.

Tom prilikom došlo je do sudara, nakon čega je policija izvršila pretres prostorija koje koristi osumnjičeni i pronašla municiju koju je, prema navodima policije, držao bez dozvole.

D.M. je na saslušanju u prisustvu branioca negirao sve optužbe i izjavio da ne priznaje krivična dela.

Tužilaštvo je predložilo određivanje pritvora osumnjičenom, pozivajući se na opasnost od bekstva, mogućnost uticaja na svedoke, kao i opasnost da bi na slobodi mogao da ponovi krivično delo.

Ne propustiteHronikaPRIVEDEN POMAHNITALI NAPADAČ IZ ZEMUNA! Bivšu pokušao da udari kolima, pa PUCAO U NJU: Munjevita akcija policije
loznica--uhapsili-provalnike.jpg
HronikaGURANJE, ŠAMARANJE, PA PUCNJAVA! Komšije opisale jezivu dramu u Zemunu, u kojoj je osumnjičeni pokušao da ubije bivšu partnerku
IMG-20241121-WA0008.jpg
HronikaŽENU SKINUO GOLU, VEZAO JE LANCIMA I ZAKLJUČAO U KUĆI: Uhapšen nasilnik (44) iz Zemuna, tereti se za jezivo zlostavljanje!
WhatsApp Image 2025-06-30 at 5.04.18 PM.jpeg
HronikaTEŽAK SUDAR AUTOBUSA I AUTOMOBILA U ZEMUNU Vozila u potpunosti uništena, delovi svuda po putu: NAFTA RAZLIVENA PO PUTU (FOTO)
IMG_20250220_193621.jpg