BMW-OM PRESEKAO PUT BIVŠOJ DEVOJCI, PA UHAPŠEN ZBOG NEDOZVOLJENOG ORUŽJA Oglasilo se tužilaštvo nakon drame u Zemunu: Osumnjičenom određeno zadržavanje
Po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun doneli su rešenjeo zadržavanju D.M. (30) iz Zemuna zbog sumnje da je počinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.
Incident se dogodio 9. avgusta 2025. godine na teritoriji opštine Zemun, kada je upravljajući automobilom marke BMW X6, pokušao da preseče put vozilu u kojem se nalazila njegova bivša devojka.
Tom prilikom došlo je do sudara, nakon čega je policija izvršila pretres prostorija koje koristi osumnjičeni i pronašla municiju koju je, prema navodima policije, držao bez dozvole.
D.M. je na saslušanju u prisustvu branioca negirao sve optužbe i izjavio da ne priznaje krivična dela.
Tužilaštvo je predložilo određivanje pritvora osumnjičenom, pozivajući se na opasnost od bekstva, mogućnost uticaja na svedoke, kao i opasnost da bi na slobodi mogao da ponovi krivično delo.