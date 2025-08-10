Slušaj vest

Tri osobe su ubijene, dok je jedna povređena u pucnjavi u Gnjilanu u nedelju popodne, potvrdili su nadležni, prenosi Koha.

Policija tzv. Kosova je najpre saopštila da je smrt dve osobe potvrđena na licu mesta, u ulici „Ibrahim Rugova“. Takođe je rečeno da je dvojici povređenih pružena pomoć u Hitnoj pomoći u Gnjilanu.

Iz bolnice u Gnjilanu saopšteno je da je smrt jedne osobe potvrđena na licu mesta, a da su još dve osobe prebačene u Hitnu pomoć bez znakova života.

„Ne možemo opisati situaciju, ali videćemo da li će se nešto promeniti u određenom trenutku“, rekao je Kudret Redžepi iz kancelarije za medije u bolnici u Gnjilanu, prenosi Koha.

Policija traga za Mefailjom Škodrom (52) i njegovim sinovima Edonisom (22) i Engulom (20) koјi su takođe osumnjičeni za trostruko ubistvo. Gnjilanska policiјa traži pomoć građana da ih uhvati.

- Regionalna policiјska direkciјa u Gnjilanu moli građane i mediјe da ukoliko imaju informaciјe o lokaciјi lica sa priloženih fotografiјa obavesti policiјu - navodi se u saopštenju policije objavljenom na društvenim mrežama.

Jedan od osumnjičenih za ubistva je Mefailj Škodra. Policija je raspisala poternicu za njim zbog ubistava, i zatražila pomoć građana da ga pronađu. Mediji su ubrzo objavili fotografiju na kojoj je Škodra u društvu Vjose Osmani, njenog supruga Prindona Sadrijua i Aljbina Kurtija.

Policija je u međuvremenu izdala poternice i za dvojicom sinova Mefailja Škodre, Edonisom Škodrom (25) i Endgulom Škodrom (22).

Direktor policije u Gnjilanu Agron Rukići objavio je na konferenciji za novinare da je jedna osoba uhapšena na licu mesta zbog trostrukog ubistva koje se danas dogodilo u tom gradu, dok se za još tri lica traga.

On je istakao da je zatražena međunarodna saradnja za hapšenje trojice osumnjičenih za trostruko ubistvo u Gnjilanu, za koje je naveo da postoji dovoljno dokaza da su ga oni počinili.

Foto: Youtube

„Podnet je zahtev za međunarodnu saradnju i obavešteni su granični kontrolni punktovi. Policija je, preduzetim radnjama, uspela da obezbedi dovoljno dokaza, uz sumnju da su troje ljudi umešani u slučaj teškog ubistva počinili ovaj zločin. Policija je sprovela provere na tri lokacije. Regionalni timovi su na terenu“, rekao je Rukići.