Hronika
SLETEO SA PUTA U DVORIŠTE KUĆE, VATROGASCI-SPASIOCI NA TERENU Strašan udes kod Kragujevca: Vozilo unakaženo, sve vrvi od policije (VIDEO)
Slušaj vest
Večeras oko 21 čas u mestu Opornica dogodila se teška saobraćajna nezgoda kada je putnički automobil, iz još neutvrđenih razloga, sleteo s kolovoza i prevrnuo se u dvorište porodične kuće.
Na lice mesta brzo su reagovali pripadnici Hitne pomoći, policije i vatrogasno-spasilačke jedinice.
Za sada nije poznato da li ima povređenih.
Policija je obezbedila mesto nesreće i u toku je uviđaj, nakon čega će biti poznato više detalja o uzrocima nezgode.
Reaguj
Komentariši