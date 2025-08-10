Slušaj vest

Večeras oko 21 čas u mestu Opornica dogodila se teška saobraćajna nezgoda kada je putnički automobil, iz još neutvrđenih razloga, sleteo s kolovoza i prevrnuo se u dvorište porodične kuće.

Na lice mesta brzo su reagovali pripadnici Hitne pomoći, policije i vatrogasno-spasilačke jedinice. 

Za sada nije poznato da li ima povređenih.

Policija je obezbedila mesto nesreće i u toku je uviđaj, nakon čega će biti poznato više detalja o uzrocima nezgode.

