U kasnijim večernjim satima prava drama odigrala se na Voždovcu, a stanarka koja živi nadomak zgrade gde se sve odigralo otkrila je za Kurir detalje incidenta.

“Izašla sam do prodavnice sa drugaricom i zatekla filmski prizor. Iz parka pripadnici interventne trčali su ka nama. Nismo znale šta se dešava, a oni su nas pitali da li smo videle čoveka u sivoj majici. Rekle smo im da ga nismo videle. Zatim su seli u vozilo i brzo su krenuli ka obližnjem parku,” objašnjava za Kurir stanarka koja živi na Voždovcu.

Kako kaže, ona i drugarica su sele na klupicu u parku, a onda je usledila drama: “ Iz zgrade u Kraljevačkoj 78 doslovno je izletela devojka, koja je počela da trči ka sredini parka i počela je da viče: “Je** *u vam mater ko ga je drukao?”

Kako tvrdi stanarka ovog beogradskog naselja, devojčica ima oko četrnaest godina. Ona je, navodno, pala u trans i legla je na pod, a drugarice su je tešile.

Kako kaže naša sagovornica, pretpostavlja se da je u toku hapšenje navedenog lica na Voždovcu. Pre toga je, kako saznajemo policija uhapsila još jedno lice.