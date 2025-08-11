Slušaj vest

Nezvanično, njegovo stanje je stabilo.

O slučaju je obaveštena i policija i tužilaštvo kao i Centar za socijalni rad.

- Dečak tvrdi da se šetao parkom kada su pored njega prošla dvojica i jedan ga ubo nožem. On odbija dalju saradnju sa policijom. U stabilnom je stanju, a inspektori sumnjaju da je na ovaj način povređen. Istraga je u toku - kaže izvor.

Inače, samo dan ranije dvojica dečaka od 16 i 17 godina primljeni su u Urgentni centar. Oni su napadnuti i izbodeni u Orlovskom naselju u Mirijevu. Oni su policiji rekli da ih je napala grupa od trojice mladića, da su im tražili novac, a kada su ih odbili tada su pretučeni!

Kako saznajemo, D. M. je zadobio ubodnu ranu u predelu ruke, dok je M. M. zadobio ubodnu ranu u predelu noge i ima povredu glave.

Policija proverava sve okolnosti ovog događaja.