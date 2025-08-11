DEČAK SE ŠETAO PARKOM NA MILJAKOVCU, PA IZBODEN NOŽEM? Policiji priča sumnjiva, stižu novi detalji
U dečiju kliniku u Tiršovoj ulici sinoć oko 22 sata primljen je dečakD.B. (16) sa ubodnom ranom na nozi, a kako je sam rekao napadnut je i izboden dok se šetao Japanskim parkom na Miljakovcu.
Nezvanično, njegovo stanje je stabilo.
O slučaju je obaveštena i policija i tužilaštvo kao i Centar za socijalni rad.
- Dečak tvrdi da se šetao parkom kada su pored njega prošla dvojica i jedan ga ubo nožem. On odbija dalju saradnju sa policijom. U stabilnom je stanju, a inspektori sumnjaju da je na ovaj način povređen. Istraga je u toku - kaže izvor.
Inače, samo dan ranije dvojica dečaka od 16 i 17 godina primljeni su u Urgentni centar. Oni su napadnuti i izbodeni u Orlovskom naselju u Mirijevu. Oni su policiji rekli da ih je napala grupa od trojice mladića, da su im tražili novac, a kada su ih odbili tada su pretučeni!
Kako saznajemo, D. M. je zadobio ubodnu ranu u predelu ruke, dok je M. M. zadobio ubodnu ranu u predelu noge i ima povredu glave.
Policija proverava sve okolnosti ovog događaja.
