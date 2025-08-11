Slušaj vest

U teškom udesu juče oko 17 sati na uglu ulica - Radniče i Paštrovićeve nedaleko od Ada mola stradao je vozač "citroena" (20), a povređene dve devojke koje su primljenu u Urgentni centar.

Telo strdalog vozača po nalogu tužilaštva postalo je na obdukciju.

Prema informacijama, u jezivoj nezgodi učestvovala su tri vozila, "citroen", "punto" i "mazda".

- Juče, nešto pre 18 časova, na području opštine Čukarica dogodila se saobraćajna nezgoda sa poginulim licem. Usled neprilagođene brzine, došlo je do sudara sa vozilom koje se kretalo ispred i preletanja vozila u traku namenjenu kretanju iz suprotnog smera, nakon čega je došlo do udara vozila u stub semafora, kojom prilikom je vozač starosti 20 godina smrtno stradao - kažu iz Uprave saobraćajne policije.

1/4 Vidi galeriju Teška nesreća na Adi Ciganliji, osoba zaglavljena u vozilu Foto: Kurir

Pretpostavlja se da se nesreća dogodila kada je automobil marke "sitroen" udario u "fijat" koji je bio ispred njega, a koji je, iz srednje trake pokušao da skrene levo na raskrsnici. I tu tom trenutku automobil marke "sitroen" je velikom brzinom udario u "fijat"

Nezvanično, za volanom "punta" bila je K.M. (21) , na mestu suvozača M.L. (16), dok je "mazdom" upravljao P. Š. (29).

Dve devojke su kolima Hitne pomoći prevezena u UC, dok je vozač "mazde" ostao nepovređen.

Ekipa Hitne pomoći mogla je juče samo da konstatuje smrt mladića.

- Apelujemo na mlade i sve ostale da shvate odgovornost i ozbiljnost učešća u saobraćaju i da pojedini prekršaji predstavljaju veliki rizik za učešće u saobraćajnoj nezgodi i stradanje. Saobraćajna policija je tokom prethodnih sedam dana vršila pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju prioritetno usmerenu na otkrivanje prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila, ali je neophodno da svaki učesnik zauzme ispravan stav i da se bezbedno ponaša u saobraćaju. Smanjite i prilagodite brzinu kretanja vozila, pre svega u naselju, jer se često dešavaju situacije koje zahtevaju iznenadno kočenje ili potrebu da se brzo reaguje. Iz Uprave saobraćajne policije želimo vam da budete bezbedni na putu – kažu iz Uprave saobraćajne policije.