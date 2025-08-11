ŠOKANTNI DETALJI SAOBRAĆAJNE NESREĆE KOD KRAGUJEVCA: Izbodeni muškarac seo za volan i krenuo u bolnicu, pa imao jeziv udes!
Muškarac, koji je prethodno izboden nožem ispred prodavnice u obližnjem Cerovcu, pokušao je sam da se odveze do bolnice, a onda doživeo saobraćajnu nesreću
U selu Opornica kod Kragujevca sinoć se dogodila nesvakidašnja i dramatična situacija. Muškarac, koji je prethodno izboden nožem ispred prodavnice u obližnjem Cerovcu, pokušao je sam da se odveze do bolnice, a onda je imao saobraćajnu nesreću!
Teško povređen i sa obilnim krvarenjem, izgubio je snagu za volanom, što je dovelo do gubitka kontrole nad vozilom i sletanja sa puta. Njegov automobil završio je u dvorištu kraj puta.
Ekipe Hitne pomoći odmah su intervenisale i prevezle povređenog u bolnicu, dok je policija u kratkom roku uhapsila osobu osumnjičenu za napad nožem. Motiv ranjavanja mladića još uvek se utvrđuje.
Vatrogasno-spasilačka jedinica takođe je učestvovala u intervenciji na mestu nesreće.
Nesreća se, podsetimo, dogodila sinoć oko 21, kada je automobil, sleteo s kolovoza i prevrnuo se u dvorište porodične kuće. Automobil je posle nesreće bio potpuno smrskan.
(Kurir.rs/Ikragujevac)