U selu Opornica kod Kragujevca sinoć se dogodila nesvakidašnja i dramatična situacija. Muškarac, koji je prethodno izboden nožem ispred prodavnice u obližnjem Cerovcu, pokušao je sam da se odveze do bolnice, a onda je imao saobraćajnu nesreću!

Teško povređen i sa obilnim krvarenjem, izgubio je snagu za volanom, što je dovelo do gubitka kontrole nad vozilom i sletanja sa puta. Njegov automobil završio je u dvorištu kraj puta.

Ekipe Hitne pomoći odmah su intervenisale i prevezle povređenog u bolnicu, dok je policija u kratkom roku uhapsila osobu osumnjičenu za napad nožem. Motiv ranjavanja mladića još uvek se utvrđuje.

Vatrogasno-spasilačka jedinica takođe je učestvovala u intervenciji na mestu nesreće.

Nesreća se, podsetimo, dogodila sinoć oko 21, kada je automobil, sleteo s kolovoza i prevrnuo se u dvorište porodične kuće. Automobil je posle nesreće bio potpuno smrskan.

(Kurir.rs/Ikragujevac)

