Slušaj vest

U Aleksincu se sinoć dogodila tuča u jednom poznatom klubu gde je pretučen Darko Janković, poznatiji u ovom kraju pod nadimkom Čikago, saznaje Kurir.

On je prema našim saznanjima, udaran mahom po licu i grudnom košu. Odmah je transportovan u Univerzitetski klinički centar u Nišu (UKC).

Prema svedočenju pojedinih očevidaca, tuča je mogla da završi kobno, a Janković je prebijen pred oko stotinak gostiju.

- Pacijent D.J. sagledan je od neurohirurga i lekara grudne specijalnosti. Nakon pregleda upućen je na Maksilofacijalnu hirurgiju zbog dominantnih povreda lica - saopšteno nam je iz UKC Niš.

Kako nam je posvedočila jedna čitateljka, Janković je zadobio brojne povrede po telu, ali najviše na licu.

Janković je poznat po tome, kako se govori u Aleksincu, što je bio u zatvoru zbog počinjenog ubistva. Iz zatvora je izašao pre godinu dana pošto je odslužio kaznz.

Smrtonosni obračun ispred kafane

Kako su mediji ranije pisali, Darko Janković je osuđen zbog ubistva Saše Dudića (38) iz Niša. Zločin se dogodio u oktobru 2014. godine ispred jedne kafane u Aleksincu. Dudić je, kako su tada izveštavali mediji, ubijen u kriminalnom obračunu noževima.

- Pripadnici niške policije uhapsili su Darka Jankovića, zvanog Čikago, iz Aleksinca, osumnjičenog za ubistvo. On je, kako saznajemo, sedeo u kafani sa društvom, kada je oko 22.30 naišao Saša Dudić sa svojim pajtašima. Počela je rasprava, pa su svi izašli iz kafane na ulicu. Došlo je do kraće svađe i tuče, a potegnuti su i noževi. Janković je povređen, a potom je sečivom naneo jednu ubodnu ranu Dudiću u stomak. Lekari su osumnjičenom konstatovane lake telesne povrede a oštećeni je, nakon operacije na hirurškom odeljenju, preminuo - podseća izvor.

Kako nezvanično saznajemo, sinoć su Darka Jankovića pretukle osobe koje su policiji poznate od ranije.