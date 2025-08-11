Slušaj vest

Mladić Ivan Vasiljević (32) iz mesta Vračević kod Lajkovca, utopio se juče u Kolubari, a njegovo telo koje je plutalo rekom pronašli su pecaroši, saznaje Kurir.

Kako smo juče izvestili Policijskoj Upravi Lajkovac oko 18.45 časova stigla je prijava da je došlo do utapanja u reci Kolubari u naseljenom mestu Strmovo. Policija je zajedno sa ekipom Vatrogasno spasilačke jedinice Lajkovac, izašla na teren sa dva vatrogasca-spasioca koji su izvukli telo mladića koje je zatim poslato na obdukciju.

Pecaroši ga ugledali

- Mladić je bio sam kada se sve dogodilo. Priča se da su pecaroši videli kako pluta rekom. Odmah su zvali policiju i Hitnu pomoć i pokušali su da ga oni izvuku, ali nisu uspeli, pa su to uradili vatrogasci-spasioci. Tokom uviđaja nedaleko od mesta gde su ga pecaroši videli, policija je pronašla automobil što znači da je verovatno bio sam - kažu za Kurir komšije i dodaju:

- Za sada nije poznato kako i kada je došlo do utapanja, s obzirom da ga niko od meštana nije video. Taj deo reke Kolubare je miran, nema brzaka, ali ima virova. Možda je ušao da se rashladi, pa ga je vir povukao. Znao je da pliva.

Kuća zatvorena

Kako nam potom dodaju meštani, kuća porodice Vasiljević nakon jučerašnje tragedije ostala je prazna.

- Tužno je ovo što se desilo. Pokušavam da nađem reči za ovu tugu, ali mi nešto ne ide. Ivanov otac je prošle godine preminuo dok je sedeo u fotelji u dnevnom boravku, a baba i deda su mi odavno umrlo. Godinu dana je živeo sam , a sada ni njega nema - objašnjavaju naši sagovornici.

- Ivanov deda u ono vreme radio je na brodu, sećam se, imali su prvi u selui mehanizaciju za poljoprivredu. Bili su imućni, ali se onda to u nekom periodu promenilo, pa su tako da kažem, životarili poslednjih godina.