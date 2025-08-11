Slušaj vest

B. H. (41) zadobio je teške povrede i hitno je prebačen u Univerzitetski klinički centar u Prištini, gde se, prema rečima lekara sa Klinike za abdominalnu hirurgiju, nalazi u teškom, ali stabilnom stanju.

Prema informacijama tzv. Kosovske policije i Osnovnog tužilaštva, osumnjičeni za krvavi obračun u kafiću u Gnjilanu su Mefail Škodra (53) i njegovi sinovi Edonis (25) i Enđul (22), koji su u bekstvu, dok je jedna osoba uhapšena neposredno nakon što se dogodila pucnjava.

Edonis, Mefail i Enđul Škodra Foto: Facebook/Kosovo Police

Za njima su raspisane poternice, a policija je objavila njihove fotografije i apelovala na građane da dostave informacije koje bi mogle pomoći njihovom pronalasku.

Na konferenciji za novinare otkriveno je da Mefail Škodra ima bogatu kriminalnu prošlost, sa više od 30 krivičnih dela u dosijeu, uključujući zelenašenje, ucenu, članstvo u organizovanoj kriminalnoj grupi, prevaru, pretnje, napade i brojne saobraćajne prekršaje.

Na uznemirujućim snimcima lokalnih medija vidi se da su bašta i ulica puni krvi.

Vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova, Dželal Svečla, poručio je da je vreme da pravosudne institucije pokažu nultu toleranciju prema kriminalu.

Podsetimo, pucnjava se dogodila u jednom poznatom kafiću u Gnjilanu, a osumnjičeni koji je uhapšen je rođak od osumnjičenih koji su u bekstvu. Motiv ovog jezivog masakra još uvek nije poznat.