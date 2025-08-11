Pripadnici Vatrogasno spasilačke jedinice iz Čačka evakuisali su stanare jedne zgrade u Dunavskoj ulici, nakon što je prijavljeno da curi gas!

- Sve se desilo jutros, nešto pre 10 sati. Stanari su primetili da nešto nije u redu i pozvali su nadležne odmah. Na teren su izali vatrogasci-spasioci i bezbedno evakuisali 18 ljudi iz dve kuće - kaže naš izvor i dodaje da su vatrogasci još uvek na terenu i da se radi na sanjiranju kvara.