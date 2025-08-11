Slušaj vest

Pripadnici Vatrogasno spasilačke jedinice iz Čačka evakuisali su stanare jedne zgrade u Dunavskoj ulici, nakon što je prijavljeno da curi gas!

Kako saznajemo, ispostavilo se da je došlo do curenja zemnog gasa na priključnom ventilu stambenog objekta.

- Sve se desilo jutros, nešto pre 10 sati. Stanari su primetili da nešto nije u redu i pozvali su nadležne odmah. Na teren su izali vatrogasci-spasioci i bezbedno evakuisali 18 ljudi iz dve kuće - kaže naš izvor i dodaje da su vatrogasci još uvek na terenu i da se radi na sanjiranju kvara.

Prema rečima našeg sagovornika, intervencija je u toku.

Ne propustiteDruštvoKURIR SA MESTA EKSPLOZIJE NA ZVEZDARI! Stanari zamalo izbegli TROVANJE gasom, a popravke još ne počinju zbog kiše (VIDEO)
screenshot-2.jpg
HronikaDETALJI INCIDENTA U UŽICU! Otkriven uzrok curenja gasa, vatrogasci sprečili katastrofu (FOTO)
uzice.jpg
HronikaSTRAVIČNA SCENA U KRAGUJEVCU: Gas počeo da curi, ZAPALILA SE KUĆA - Iz vatrene stihije izvučeno DVOJE STARIJIH LJUDI
1720515628pozar.rina.jpg
HronikaCELA PORODICA U BOLNICI Detalji drame u Kikindi: Majka i dvoje dece imaju lakše simptome trovanja, otac na intenzivnoj nezi
bolnica-u-kikindi-foto-s.u.1.jpg