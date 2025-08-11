Slušaj vest

Na mestu pucnjave preminuli su Š. H. (68) i njegov sin E. H. (41), vlasnici poznate zlatarske radnje. Među ranjenima je i zet porodice B. H. (41), koji je hitno prebačen u UKCK u Prištini, gde se, prema rečima lekara sa Klinike za abdominalnu hirurgiju, nalazi u teškom, ali stabilnom stanju.

Ubijen je i A. H. (68) koji je sa nesrećnim muškarcima sedeo u kafiću kada su na njih zapucala četiri osumnjičena lica. On je, nažalost, preminuo na licu mesta.

Prema informacijama policije i Osnovnog tužilaštva, za krvavi obračun osumnjičeni su Mefail Škodra (53) i njegovi sinovi Edonis (25) i Enđul (22). Trojica osumnjičenih su u bekstvu, dok je jedan njihov rođak uhapšen odmah nakon pucnjave. Policija je objavila fotografije osumnjičenih i raspisala poternice.

Mefail Edonis Enđul Škodra Foto: Facebook/Kosovo Police

Na vanrednoj konferenciji za novinare otkriveno je da Mefail Škodra iza sebe ima više od 30 krivičnih dela, od zelenašenja i ucene, preko prevare i učešća u organizovanoj kriminalnoj grupi, do pretnji, napada i saobraćajnih prekršaja.

Lokalni mediji objavili su potresne snimke sa mesta zločina, na kojima se vidi bašta kafića i ulice prekrivene krvlju.

Vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova Dželal Svečla istakao je da je vreme da pravosudne institucije pokažu nultu toleranciju prema kriminalu. Policija nastavlja intenzivnu potragu, dok motiv ovog krvavog obračuna još nije poznat.