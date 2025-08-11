Slušaj vest

Lekari se bore za život Darka Jankovića Čikaga, koji je sinoć pretučen u jednom poznatom klubu u Aleksincu. Kako su za Kurir ispričali očevici, on je dobio batine naočigled stotinak gostiju, a uglavnom je zadobio povrede po licu i grudima.

Primljen je u Univerzitetsko kilnički centar Niš i lekari se bore za njegov život.

Inače, Janković je od ranije poznat policiji. Pre 19 godina je pukom srećom izbegao smrt.

- U julu 2006. godine, u njegovu spavaću sobu, tokom noći kroz prozor bačena je bomba "kašikara". Međutim, on se, umesto u svom krevetu, te večeri uspavao u dnevnoj sobi gde je gledao televiziju. Povređenih u eksploziji nije bilo, a oštećen je bio krevet i drugi nameštaj u spavaćoj sobi - podsetio je izvor.

Darko Janković Čikago Foto: Društvene Mreže

Darko Janković je pre oko godinu dana izašao iz zatvora u kom je služio kaznu zbog ubistva.

- Janković je 2014. godine u tuči ispred jedne kafane ubio Sašu Dudića (38) iz Niša. Njih dvojcia su se posvađala u lokalu, pa su izašli napolje i otpočeli tuču. Prvo je Dudić nožem posekao Jankovića, a onda ga je ovaj ubo u stomak. Janković je zadobio lakše povrede, a Dudić je preminuo u bolnici - podseća izvor i dodaje da je ubijeni Dudić bio svedok drugog ubistva.

- Saša Dudić je već bio ranjavan u obračunu kriminalnih grupa 20. januara 2014. godine u Aleksincu, kada je ubijen njegov prijatelj Aleksandar Jocić. Posle pucnjave, Mića Urošević, zvani Četnik, koji se tereti za ubistvo, nestao je bez traga i glasa, a policija je tragala za njim. Urošević je, kako se sumnja, ispred svoje kuće potegao automatsko oružje i ispalio ceo šaržer u „micubiši“ Jocića. Tada je Dudića metak pogodio u meko tkivo, dok je sklupčan bio u kolima - opisivali su izvori zamršene odnose u podzemlju Aleksinca i Niša tih godina.

Inače, Drako Janković Čikago, koji je ubio svedoka ubistva za koje se tereti Mića Četnik, je Četnikov kum.

Mića Urošević Četnik Foto: Kurir M. M.

- Četnik je posle ubistva Jocića pobegao i skrivao se skoro četiri godine, sve dok nije uhapšen na Kosovu. Interesantno je da je on, dok se skrivao od polciije, počinio još jedno ubistvo. Naime, 27. decembra 2017. je u Kosovskoj Mitrovici likvidirao Kruševljanina Dejana Steljića. Za to krivično delo je osuđen na 20 godina zatvora, a takođe 20 godina zatvora dobio je i za ubistvo Aleksandra Jocića - navode izvori.