Pripadnik budvanskog ogranka škaljarskog klana Marko Ljubiša Kan ranjen je nedavno u Pržnu, kad je na njega ispaljeno više hitaca. Pre toga bio je pet puta na meti. Policija i dalje traga za devetnaestogodišnjim Srbinom zbog pokušaja ubistva.

O ovoj temi govorilli su gosti emisije "Puls Srbije" Radoslav Radosavljević, patolog, Mladen Radulović, šef deska portala Telegraf.rs i Božidar Spasić, penzionisani inspektor Službe državne bezbednosti.

- Ljubiša Kan je jedna od drugoprstenastih figura u Škaljarskom klanu i u tim obračunima Škaljarsko kavačkog klana. Oni glavni asovi su se već međusobno poubijali. Jedan deo tih asova na čelu sa Radojem Zicerom i ostalima se duboko cementirao u nekim mišijim rupama, odakle očito još uvek daju neke komentare - kaže Spasić i naglašava:

- Ovde u Crnoj gori postoj operativna saznanja ali njima ne moramo uvek da verujemo - da je Radoje Zicer zapravo označilo da Kana treba ubiti i on je inače čovek koji je imao bogatu kriminalnu aktivnost i sposobnost da ga šest puta ranjavaju a da ga niko ne ubije. To je ono što se zna, a često puta ni ne znamo ko je upucan, jer oni imaju svoje doktore. U svakom slučaju, meni je ovde zapalo za oko šta radi atentator. Pogledajte na snimku kako drži ruku, na koji način je zauzeo stav. Ovo je očito neki mladi ubica iz te elite koga su angažovale neke njihov grupe da likvidiraju Kana. kan se smatra da ima svojih korena u operacijama i jednog i drugog klana.

Radulović ističe da ovakav pokušaj ubistva budi bes suprotne strane i želju za uzvraćenim delom:

- Motiv za pokušaj ubistva treba tražiti u samom ratu klanova i izgleda da eskalaciju tog rata imamo u poslednjih nekoliko meseci. Od Crne gore pa do Španije. Rat je tek na nekom svom drugom početku, jedan atentat povlači želju za osvetom druge strane zato i imamo eskalaciju nasilja i likvidacija. Pripadnici jednog klana traže najslabiju tačku pripadnika drugog klana, koji nema obezbeđenje - kaže Radulović i dodaje:

- Kan je preživeo četiri ili pet atentata. Ljudi obično nalete na atentatore u blizini svoje kuće, lokala koji česo posećuju, tako da mislim da Kan nije previše vremena posvećivao svojoj bezbednosti. On je sve vreme na relaciji Budva i gradovi okolo, tako da ga je lako pronaći. Pogleda se logistika i tako se određuje koga je najlakše likvidirati. Neko očigledno prati ćlanove klana.

Pokušaj likvidacije snimile su kamere, a snimak je dospeo u javnost. Na njemu se vidi kako muškarac u svetlom šortsu i majici sa peškirom oko vrata silazi niz stepenice i s leđa prilazi Kanu koji je ležao na ležaljci. Iz neposredne blizine, maltene sa razdaljine od 20 centimetara, pucao je u Kana iz pištolja koji je prethodno izvadio iz torbice koja mu je bila oko vrata, sakrivena ispod peškira. Takav snimak, Radosavljević smatra ključnim za sagledavanje situacije:

- Treba reći da je ovo samo nastavak rata koji je počeo 2014. godine kada su nestali kilogrami kokaina u Valensiji u Španiji i od tada se taj rat razbusao. Svi ti obračuni su odneli oko 80 ljudskih života. Tu je već pala krv i u Crnoj gori je pogotovo teško sve to smiriti. Mi ne znamo dokle će to ići. Sam pokušaj atentata izaziva nedoumicu. On je boravio sedam dana u tom mestu - kaže Radosavljević i dodaje:

- On je morao da ima neko obezbeđenje, ali on je bio totalno siguran u okolinu i u svoju bezbednost i nije ni obraćao pažnju. On je bio totalno opušten a čovek je došao i pucao. Taj što je pucao nije profesionalac. Kod profesionalaca nema promašaja, ovo je plaćeni ubica i kod njih postoji velika mogućnost da dođe do proašaja. Ovaj se vrlo lukavo snašao, namestio se kao da je pogođen i mislim da će napadač biti uhapšen jer nije imao masku.

