Mladić star oko 20 godina nastradao je juče u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Adi Ciganliji u Beogradu, a prema novim informacijama kod sebe nije imao lična dokumenta i upravljao je tuđim automobilom prilikom udesa.

Nesreća se, podsetimo, dogodila oko 18 časova na ugu Radničke i Paštrovićeve ulice kada su se sudarila tri vozila - "citroen", "punto" i "mazda". Mladić koji je bio u "citroenu" od zadobijenih povreda preminuo je na licu mesta, a vatrogasci-spasioci morali su da seku lim kako bi došli do njega. Prilikom udesa dve devojke su lakše povređene.

Stravičan udes kod Ace Ciganlije Foto: Kurir

Bez ličnih dokumenata

- Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je navodno, vozač "citroena" išao neprilagođenom brzinom i da je usled toga došlo do lančanog sudara. Prvo je mladić udario u vozilo ispred sebe - "fijat" koje se kretalo prilagođenom brzinom i po propisima. Za volanom "fijata" bila je devojka koja kje iz srednje trake pokušala da skrene levo na raskrasnici. U tom trenutku se dogodio stravičan sudar. Od udarca "citroen" se nekoliko puta okrenuo i prešao u suprotnu traku - navodi naš izvor i dodaje:

- "Citroen" se nakon toga zakucao u stub semafora i tu se zaustavio. Sve se brzo odigralo, a tragedija je mogla biti još veća jer su na semaforu čekali brojni pešači koji su pukom srećom izbegli da dođu u kontakt sa vozilom. Delovi automobila bili su rasuti po putu, a od siline udarca motor je ispao iz belog "citroena" kojim je upravljao nastradali mladić.

Stravični prizori nakon udesa Foto: Kurir

Kako dodaje naš izvor, kada su vatrogasci-spasioci uspeli da dođu do vozača, lekari Hitne pomoći samo su mogli da konstatuju smrt mladića. Telo je poslato na obdukciju, a kako saznajemo, mladić kod sebe nije imao nijedan lični dokument.

- Poginuli mladić vodi se kao NN lice s obzirom da kod sebe nije imao dokumenta. Utvrđeno je da je vozilo marke "citroen" u vlasništvu jednog muškarca. Za sada nije poznato u kom su odnosu poginuli mladić i vlasnik "citroena", ali je sigurno da je mladić poginuo u tuđem automobilu - navodi naš sagovornik i dodaje:

- Vlasnik vozila će biti ispitan u tužilaštvu i tada će se prikupiti više informacija o nastradalom mladići.

Divljao za volanom

1/4 Vidi galeriju Jezive slike udesa Foto: Printscreen/Instagram/192

Udesu je, kako smo već naveli, prisustvovao veliki broj očevidaca, a mnogi imaju podeljena mišljenja kako je zapravo došlo do udesa. Dok neki tvrde da je "poginuli mladić divljao za volanom " drugi pak, tvrde da nije kriv.

- Dečko je vozio 80 kilometara na čas, koliko je i ograničenje, nije leteo, kao što svi tvrde. Automobil "fiat punto" je naleteo na njega i gurnuo ga na ivičnjak gde je izgubio kontrolu i udario u semafor, pa u bilbord i okrenuo se - navodi jedan od očevidaca i dodaje:

- Motor ne ispada iz auta samo na 100-130 kilometara na čas, nego i na manjim brzinama, to zavisi od načina udarca. Dečko koji je poginuo nije divljak, nego mladić od 20 godina. Sve sam posmatrao sa terase Ada mola.