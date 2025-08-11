Slušaj vest

Stravičan incident potresao je sinoć sela Cerovac i Opornicu kod Kragujevca, kada je, P. M. (41), kako se sumnja, nožem izbo muškarca L.L. (56), ispred jedne prodavnice u Cerovcu nakon žestoke svađe.

Izbodeni muškarac, zatim je, u pokušaju da se sam doveze do bolnice, sleteo sa puta u susednom selu Opornica i doživeo saobraćajnu nesreću. Krvav i u teškom stanju, kako smo ranije preneli, izgubio je svest za volanom.

Smrskan automobil nakon nesreće u Opornici, Kragujevac

Kako Kurir od meštana nezvanično saznaje, motiv sukoba najverovatnije je ljubomora i lična netrpeljivost između dvojice muškaraca, zbog žene izbodenog muškarca. Meštani sela kažu da ona, inače, radi u prodavnici ispred koje se dogodio incident.

- Sumnjamo da su u pitanju neraščišćeni odnosi i "sujeta među muškarcima". Ovo je i ranjenom L. L. i njoj drugi brak, ona je udovica, njen muž se utopio pre dvadeset godina, a ona je nedugo zatim našla novog muža. Izbodeni muškarac, došao je iz drugog sela, priča se da je ostavio tamo porodicu, da bi se njome oženio. Čuli smo i da taj brak nije baš funkcionalan, te da je L. L. jako ljubomoran i često ume da pravi scene. Ne bi me čudilo da je ovo sve ispalo jer je on izljubomorisao i pomislio da ga ona vara sa nekim iz prodavnice, budući da je u istoj i zaposlena, ne znam, tako smo čuli, priča se svašta - priča nam jedna meštanka Cerovca.

Ceo incident izbio je nakon što je povređeni muškarac sedeo ispred prodavnice i pio pivo. U jednom trenutku došlo je do žestoke svađe i koškanja sa osumnjičenim P. M., koji je potom izvukao nož i nasrnuo na njega.

- Sve je počelo kao obična prepirka ispred prodavnice. Sedeli su, pili pivo i nešto se sporečkali... A onda haos! Počeli su da se deru jedan na drugog, bacali su pivske flaše, vrištali, lomili sve oko sebe! Ljudi su se sklanjali, mnogi su pobegli. U jednom trenutku samo je iz džepa izvukao nož i nasrnuo. Onaj drugi je pao odmah, krvarenje je bilo strašno. I zamislite, ustao je krvav, seo u kola i krenuo sam da traži pomoć, da se spase - priča naš sagovornik i dodaje da je L. L. ranjen u stomak.

Na putu prema bolnici, povređeni L. L. je izgubio svest i kontrolu nad vozilom, sleteo je sa puta dok se kretao kroz selo Opornica.

Meštani su mu prvi pritekli u pomoć, a ubrzo su stigle i ekipe Hitne pomoći koje su ga prevezle u kragujevački Klinički centar. Njegovo stanje je, prema dostupnim informacijama, ozbiljno, ali stabilno.

Kako je Kuriru iz Osnovnog javnog tužilaštva u Kragujevcu potvrđeno, osumnjičenom P.M. određeno je zadržavanje do 48 časova, zbog krivičnog dela teška telesna povreda.

- Osumnjičenom P.M. određeno je zadržavanje do 48 časova i da će radi saslušanja biti sproveden Javnom tužiocu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Kragujevcu, zbog krivičnog dela teška telesna povreda - rečeno je iz OJT u Kragujevcu.

Nesreća se, podsetimo, dogodila sinoć oko 21, kada je automobil, sleteo s kolovoza i prevrnuo se u dvorište porodične kuće. Automobil je posle nesreće bio potpuno smrskan.