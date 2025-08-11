Slušaj vest

Policija je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu uhapsila K. M. (23) i F. S. (42) iz Aleksinca, kao i N. S. (49) iz okoline ovog mesta zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje.

Oni se sumnjiče da su sinoć oko 22 sata ispred jednog ugostiteljskog objekta u Aleksincu pretukli Darka Jankovića (47), poznatog u ovom kraju po nadimku Čikago. 

- Oni se sumnjiče da su sinoć ispred jednog kafića u centru Aleksinca zadali više udaraca četrdesetsedmogodišnjem muškarcu. Povređeni muškarac je majpre zbrinut u Opštoj bolnici u Aleksincu, a zatim je upućen u Univerzitetsko-klinički centar u Nišu - saopštila je policija.

01.jpg
Darko Janković Čikago Foto: Društvene Mreže

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom javnom tužiocu.

Kako nezvanično saznajemo, osumnjičeni su od ranije poznati policiji, a motiv tuče, koja se umalo završila kobno, još uvek nije poznat.

- Janković je pretučen naočigled stotinak gositiju poznatog alksinačkog kluba. Uglavnom je zadobio povrede po licu i grudnom košu. Njegove povrede su teške i opasne po život - rekao je naš izvor.

Pretučeni Darko Janković Čikago, kako smo već pisali, izašao je pre oko godinu dana iz zatvora. On je robijao zbog ubistva., a detalje o tome pročitajte OVDE. 

Ne propustiteHronikaDARKO JANKOVIĆ ČIKAGO TEŠKO POVREĐEN U TUČI U POZNATOM KLUBU U ALEKSINCU: Izašao sa robije zbog ubistva, lekari mu se sad bore za život!
nenad-kostic-maj-2022-3333.jpg
HronikaOVO JE PRETUČENI DARKO JANKOVIĆ ČIKAGO: Robijao zbog ubistva, bacili mu "kašikaru" u spavaću sobu, a opasni krimos mu je kum! (foto)
01.jpg
HronikaMIĆA ČETNIK IZREŠETAO JOCIĆA U "MICUBIŠIJU": Krio se skoro 4 godine, uhavćen tek kada je ubio Dejana Bosanca nasred ulice
collage32113.jpg
HronikaMAJKA UBIJENOG JOCIĆA DOČEKALA PRAVDU: Doživela sam da najzad uhapse ubicu mog sina
1204-hronika-mitrovica-ubica-mica-cetnik.jpg