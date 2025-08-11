Slušaj vest

Policija je po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Aleksincu uhapsila K. M. (23) i F. S. (42) iz Aleksinca, kao i N. S. (49) iz okoline ovog mesta zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje.

Oni se sumnjiče da su sinoć oko 22 sata ispred jednog ugostiteljskog objekta u Aleksincu pretukli Darka Jankovića (47), poznatog u ovom kraju po nadimku Čikago.

- Oni se sumnjiče da su sinoć ispred jednog kafića u centru Aleksinca zadali više udaraca četrdesetsedmogodišnjem muškarcu. Povređeni muškarac je majpre zbrinut u Opštoj bolnici u Aleksincu, a zatim je upućen u Univerzitetsko-klinički centar u Nišu - saopštila je policija.

Darko Janković Čikago Foto: Društvene Mreže

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom javnom tužiocu.

Kako nezvanično saznajemo, osumnjičeni su od ranije poznati policiji, a motiv tuče, koja se umalo završila kobno, još uvek nije poznat.

- Janković je pretučen naočigled stotinak gositiju poznatog alksinačkog kluba. Uglavnom je zadobio povrede po licu i grudnom košu. Njegove povrede su teške i opasne po život - rekao je naš izvor.

Pretučeni Darko Janković Čikago, kako smo već pisali, izašao je pre oko godinu dana iz zatvora. On je robijao zbog ubistva., a detalje o tome pročitajte OVDE.