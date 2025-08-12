Slušaj vest

Pokušaj ubistva Marka Ljubiše Kana na jednoj privatnoj plaži u Pržnu, ali i saobraćajni prekršaji zbog kojih su se na udaru policije u proteklih sedam dana našle Iva i Vanja Zvicer, prema mišljenju upoznatih sa dešavanjima u podzemlju, imaju jednu poveznicu - odbeglog Radoja Zvicera.

Za vođom kavačkog klana raspisano je nekoliko crvenih poternica Interpola, i za sada niko ne zna gde se on trenutno nalazi.

Službe rade

Nekadašnji obaveštajac Božidar Spasić kaže da veruje da su crnogorski politički zvaničnici napravili neku vrstu dogovora sa predstavnicima službi te države da se na svaki mogući način izvrši pritisak na ovog begunca, što nije jedinstven slučaj kada je reč o potrazi za nekim ko je "važna meta".

Bivši obaveštajac Božidar Spasić Foto: Kurir Televizija

- Tako to službe rade. U konkretnom slučaju, sve ukazuje na to da je crnogorska policija dobila "zeleno svetlo" da na svaki mogući način izvrši pritisak na Radoja Zvicera, pa čak i preko ćerki. Poznato je da se njegova deca, ali i supruga Tamara Zvicer slobodno kreću po Crnoj Gori, a ne smemo da zaboravimo da upravo ženi duguje veliku zahvalnost za to što mu je u Ukrajini 2020. spasila život - kaže Božidar Spasić.

Ćerke i žena Radoja Zvicera pod lupom policije Iva Zvicer, ćerka Radoja Zvicera nedavno je privedena zbog toga što je na delu puta u blizini Kotora vozila brzinom od 120 kilometara na sat, na delu gde je dozvoljeno 50. Njoj je naplaćena prekršajna kazna i oduzeti su joj bodovi. Nekoliko dana kasnije, na meti policije se našla i njena starija sestra Vanja, zbog toga što je prošla na crveno svetlo. Inače, nekoliko krivičnih prijava podneto je i protiv njihove majke Tamare, zbog gradnje bez dozvole ali i zbog toga što je vozila skupoceni ukradeni automobil.

Podsetimo, Tamara Zvicer je tokom pokušaja atentata na supruga u Kijevu uzela pištolj i zapucala na napadače na muža, pre nego što su oni pobegli s mesta zločina.

Bračni par, posle njegovog oporavka, vratio se u Crnu Goru, ali se Radoju Zviceru u februaru 2021. izgubio svaki trag. Supruga i deca nastavili su da žive u Kotoru i redovno na društvenim mrežama objavljuju fotografije i snimke iz provoda, sa putovanja, ali i iz svakodnevnog života.

Tamara Zvicer aktivna na društvenim mrežama Foto: Privatna Arhiva



Bivši obaveštajac podseća i na snimak Tamare Zvicer i njenih ćerki u oktobru 2022, pošto je puštena vest da je Radoje Zvicer ubijen u Panami.

- Ne smemo da zaboravimo ni da je, gotovo, istog trenutka kada je objavljena vest da je Zvicer ubijen na društvenim mrežava objavljen selfi iz automobila, na kom Zvicerove ćerke i žena pevaju i jasno šalju poruku da znaju da je on živ. One su zapravo jedine osobe koje bi mogle da znaju gde se on nalazi. S druge strene, nema dileme da on veoma vodi računa o njima i da je u realnom vremenu obavešten, odnosno da dobija informacije o svemu što im se dešava. On je trenutno jako dobro sakriven, ali su događaji s porodicom jedino što bi moglo da ga izvuče na površinu - zaključuje Božidar Spasić.

S druge strane, ubistvo plaćenika kavačkog klana Filipa Kneževića u Barseloni, zatim ranjavanje "škaljarca" nekoliko dana kasnije u istom gradu, a potom i pokušaj ubistva Marka Ljubiše Kana u Pržnu, pokazuju da se rat škaljarskog i kavačkog klana koji je počeo 2014. ne smiruje.

DEA: Dat je neki uslov Crnoj Gori Prema rečima bišveg obaveštajca Božidara Spasića, u Crnoj Gori su pre nekoliko meseci boravili agenti DEA, ali i predstvnici Evropske agencije za borbu protiv droga.

- Mogu da pretpostavim, ali sve ukazuje na to da je dat neki uslov Crnoj Gori, a koji se odnosi na Radoja Zvicera i da su zbog toga sada pojačane aktivnosti prema njegovoj porodici. Na to ukazuje i što je odjednom posle toga, kao glavni nosilac potrage za Zvicerom označena Austrija, koja je objavila fotografije i bliže podatke o njemu - pojašnjava Spasić.

- Ne postoji nikakva mogućnost da je reč o izolovanim slučajevima, niti pokušajima nekih klinaca da se domognu moći i prevalasti. Jasno je da su sve ove pucnjave dešavanja u ratu klanova, mi ih sve zovemo škaljarski i kavački, iako je jasno da su se stvorile i neke nove kriminalne grupe koje aktivno rade za njih - dodaje Spasić.