Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su L. K. (21) iz Zrenjanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Policijske uprave u Zrenjaninu.

- Policija je kod njega, u pretresu stana i drugih prostorija koje koristi i u njegovoj vikendici pronašla oko 171,5 grama kokaina - piše u saopštenju PU u Zrenjaninu.

L. K. je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.