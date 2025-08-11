Iz Policijske uprave u Vranju saopšteno je da su otuđeni satovi pronađeni i vraćeni vlasniku
KAMENOM RAZBIO IZLOG SREBRNARNE I ODNEO TRI SATA: Policija rasvetlila tešku krađu u Vranju!
Policija u Vranju rasvetlila je tešku krađu i podneće krivičnu prijavu protiv muškarca (45) iz Vranja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.
Kako je saopšteno iz Policijske uprave, on se sumnjiči da je 10. avgusta ove godine, u jutarnjim časovima, kamenom razbio izlog jedne srebrnare u Vranju iz koje je potom ukrao tri sata.
Policija je pronašla ukradene satove i vratila ih vlasniku.
