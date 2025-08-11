Policija u Vranju rasvetlila je tešku krađu i podneće krivičnu prijavu protiv muškarca (45) iz Vranja , zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave, on se sumnjiči da je 10. avgusta ove godine, u jutarnjim časovima, kamenom razbio izlog jedne srebrnare u Vranju iz koje je potom ukrao tri sata.