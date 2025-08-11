Slušaj vest

Edmond Hasani (41) ubijen je zajedno sa svojim ocem u pucnjavi koja se dogodila juče ispred poznatog kafića u Gnjilanu, a pre samo tri meseca oženio se sa Njomzom Grabanicom, bivšom direktorkom Katastra u opštini Klina.

Edmond Hasani je na svom profilu na Fejsbuku često objavljivao slike sa svojom suprugom i ponosno pokazivao svoju ljubav prema njoj, a njegova tragična smrt zavila je porodicu u crno.

Foto: printscreen/društvene mreže

Ubijen je i A. H. (68), porodični prijatelj koji je sedeo na kafi sa tragično nastradalim vlasnicima zlatare. Među ranjenima je i zet porodice, B. H. (41), koji je u teškom stanju u Univerzitetskom kliničkom centru u Prištini.

Foto: Facebook/Radio STAR Gjilan

Sahrana Edmonda i Selamija održana je danas u 16:40 na gradskom groblju u Gnjilanu, nakon popodnevne molitve.

Podsetimo, U nedelju oko podneva, u jednom od poznatih kafića u Gnjilanu, dogodila se pucnjava u kojoj su život izgubila tri muškarca, dok je četvrti, zet porodice, teško ranjen i trenutno se nalazi u bolnici u Prištini.

Na mestu pucnjave preminuli su Š. H. (68) i njegov sin E. H. (41), vlasnici poznate zlatarske radnje. Među ranjenima je i zet porodice B. H. (41), koji je hitno prebačen u UKCK u Prištini, gde se, prema rečima lekara sa Klinike za abdominalnu hirurgiju, nalazi u teškom, ali stabilnom stanju.

Mefail Edonis Enđul Škodra pucnjava Gnjilane Foto: Facebook/Kosovo Police

Ubijen je i A. H. (68) koji je sa nesrećnim muškarcima sedeo u kafiću kada su na njih zapucala četiri osumnjičena lica. On je, nažalost, preminuo na licu mesta.

Prema informacijama policije i Osnovnog tužilaštva, za krvavi obračun osumnjičeni su Mefail Škodra (53) i njegovi sinovi Edonis (25) i Enđul (22). Trojica osumnjičenih su u bekstvu, dok je jedan njihov rođak uhapšen odmah nakon pucnjave. Policija je objavila fotografije osumnjičenih i raspisala poternice.

Na vanrednoj konferenciji za novinare otkriveno je da Mefail Škodra iza sebe ima više od 30 krivičnih dela, od zelenašenja i ucene, preko prevare i učešća u organizovanoj kriminalnoj grupi, do pretnji, napada i saobraćajnih prekršaja.

NOVE DETALJE O MASAKRU U GNJILANU PROČITAJTE KLIKOM NA LINK.